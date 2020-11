Il giornalista non smentisce la sua relazione segreta. Ecco chi è la giovanissima fidanzata del concorrente del GF Vip 5

Non è passata inosservata l’attrazione di Paolo Brosio nei confronti di tutte le donne della casa del Grande FratelloVip. Una passione che gli è valsa il soprannome di “lumacone” e “octopus” che la contessa Patrizia De Blanc gli ha prontamente affibbiato poche ore dopo la sua entrata nella casa di Cinecittà.

Nel corso della quindicesima puntata, qualche giorno dopo la sua entrata, Signorini ironizza sulla situazione, affermando che Brosio ci prova con tutte. Carezze, abbracci e sguardi languidi non mancano mai nelle giornate di Brosio che non nasconde la sua passione per le tutte le concorrenti. Il giornalista afferma di trovare bellissime tutte le “Vippone” e di sentirsi come un cacciatore dentro una riserva di caccia. Brosio però specifica che ora pensa semplicemente a divertirsi e a ironizzare. A questo punto, Signorini fa sapere a Paolo che fuori gli è arrivata voce che una ragazza di 22 anni lo starebbe attendendo. “Ecco, per questo motivo saluto tutti, amo tutti”, dichiara il giornalista, confermando. Alfonso non può non ironizzare sull’età della giovane e i 42 anni di differenza tra i due : “Brosio perde il pelo, ma non il vizio”.

Proprio in questi giorni, in giardino, il gieffino ha fatto intendere di essere fidanzato, quando Stefania Orlando gli ha chiesto news sulla sua vita sentimentale. Nonostante ciò, non è entrato comunque nel dettaglio della sua love story con la ragazza in questione.

Chi è la Modella 22enne

Ma chi è la compagna 22enne di Paolo Brosio? A Mattino 5, Biagio d’Anelli ha fatto sapere che la ragazza si chiama Marialaura de Vitis ed è una modella che vive a Milano. Secondo indiscrezioni la mamma del giornalista non sarebbe per nulla felice della relazione, proprio per la differenza d’età che c’è tra loro. La storia d’amore non è stata ancora confermata dai diretti interessati ma neanche smentita. Non solo, pare che questa storia d’amore sia davvero importante per entrambi. In giro, però, non sono mai circolate foto che li ritraggono insieme.

Sul profilo Instagram di Marialaura è possibile capire qualche dettaglio in più. La giovane è una modella che vive a Milano, ha i capelli e gli occhi castani. Proprio questa sera, la 22enne condivide un video sulle sue Storie, attraverso cui fa notare che sta seguendo Paolo nella Casa. “Sintonizzati”, scrive, confermando anche lei la relazione.

Le storie d’amore di Paolo Brosio

Nel passato di Brosio, un divorzio, quello da Serenella Corigliano. E ancora un altro matrimonio, celebrato nel 2004, con la modella cubana Gretel Coello, da cui si è separato poi nel 2008. Qualche tempo dopo, come è noto, Brosio ha vissuto un forte periodo di smarrimento che lo ha portato a praticare il cattolicesimo e a recarsi più volte a Medjugorje, come raccontato nel suo libro del 2009 A un passo dal baratro. Da allora non ha più ufficializzato alcuna relazione, ma di recente si è parlato di un legame con la modella polacca Ania Goledzinowska. Non resta dunque che aspettare eventuali conferme o smentite su Maria Laura.