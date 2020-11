Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta confessa di non farcela più e si sfoga con Stefania Orlando

Maria Teresa Ruta non è di ferro. Sua figlia, Guenda Goria, è stata eliminata. E ora anche lei sembra che inizio a cedere, a far vedere alcune sue debolezze. La Ruta, e quello lo possiamo affermare, è entrata nelle grazie del pubblico, che continua a salvarla, anche se i concorrenti continuano a votarla durante le Nomination. Sarà perché è brava a portare avanti delle situazioni delicate con un fare leggero, oppure perché – compito non facile in una casa spiata – ha avuto il coraggio di lavarsi un po’ di ‘panni sporchi’ con sua figlia. Infatti Maria Teresa si è voluta assumere le responsabilità nei confronti della figlia Guenda, con la quale si è scusata per non averla fatta sentire abbastanza considerata. Ora alcuni coinquilini sembrano cambiare idea sulla Vip tanto giocosa. La modella brasiliana Dayane Mello è tra questi. Mello infatti ha deciso di dare un’opportunità alla Ruta, e di conoscerla meglio. Ma altri compagni di gioco non sembrano voler cambiare idea. Basti vedere la Contessa più polemica della tv italiana, Patrizia De Blanck, che più volte è stata crudele con Maria Teresa. Ha pura criticato il suo modo di essere. Sia come ride o come scherza, e l’ha definita una persona sguaiata.

Anche nelle ultime ore, la Ruta ha dovuto incassare le critiche. Paolo Brosio ad esempio si è lamentato del suo tono di voce, di certo squillante rispetto agli altri. Con questo insieme di critiche, la gieffina ha avuto una sorta di crollo, anche perché in ansia per il televoto, ed è scoppiata a piangere. Ha confessato infatti a Stefania Orlando di sentirsi stanca. Stanca di sopportare le accuse degli altri concorrenti, ma anche degli innumerevoli tradimenti. Forse la showgirl non ce la fa più, e dopo tante settimane sta davvero per spezzarsi.