GF Vip: tante le storie dei concorrenti in gara, quella di Maria Teresa Ruta ha fatto sorridere i follower

Il programma di Alfonso Signorini sta raccontando tante storie di personaggi famosi dello spettacolo e della televisione. La casa più spiata d’Italia è da sempre il luogo preferito del gossip, ma anche delle emozioni forti. Che spesso si vivono nelle dirette dove vengono svelati aneddoti e storie personali che fanno aprire il cuore ai telespettatori. Ma non mancano anche le critiche o prese di posizione che in caso poi di nomination possono costare l’eliminazione. Perché si sa che il giudizio del pubblico alla fine è quello che conta. Nelle ultime ore ha tenuto banco sia l’eliminazione di Fausto Leali che l’ingresso nella casa di Elisabetta Gregoraci. Tanta attesa per lei dopo il misterioso posticipare dell’entrata nella casa del Grande Fratello per problemi personali. Ma in generale sono davvero tante le situazioni ed i momenti anche simpatici che si possono vedere nella casa. Una delle protagoniste è sicuramente Maria Teresa Ruta. La conduttrice e volto storico dei programmi soprattutto sportivi della Rai, è un personaggio molto seguito sia in televisione che sui social. Il canale web del Grande Fratello ha diffuso un video proprio su Maria Teresa che in pochi minuti ha fatto il giro del web. La conduttrice, probabilmente non al massimo della forma, ha provato a fare qualche esercizio di ginnastica per risvegliare i suoi muscoli. E sin qui nessun problema. Il sorriso dei follower è arrivato quando dal video si nota che la conduttrice prova a fare un salto della corda, ma senza corda. A quel punto la regia del GF Vip ha pubblicato il video sul canale ufficiale. Video che riproponiamo sotto e che davvero ha scatenato risate e qualche ironia da parte dei follower. “Con un po’ di immaginazione e tutto è possibile 😂 @mariateresaruta”. La frase sotto al video vale più di qualsiasi altro commento.