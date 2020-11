Vediamo insieme che cosa è successo nella puntata di ieri, del GF VIP, che ha lasciato senza parole un po’ tutti.

Ieri sera è andato in onda uno dei due appuntamenti settimana del GF Vip, condotto da Alfonso Signorini.

Ma vediamo insieme che cosa è successo di particolare, con due inquilini.

GF VIP: Signorini dice parole forti alla Contessa ma rimprovera Brosio per l’Ave Maria

Il grande fratello vip, è un programma davvero molto seguito, da moltissime persone, di tutti i tipi, che ci permette di evadere dal nostro quotidiano per alcune ore.

Ma vediamo insieme che cosa è successo ieri, con due inquilini in particolare, ovvero Paolo Brosio e la Contessa Patrizia De Blanck.

Il padrone di casa, del GF Vip, ha ripreso Paolo Brosio, che è entrato da pochissimi giorni nella casa più spiata d’Italia per un qualcosa che ha fatto.

Ovvero, hanno mandato in onda un filmato, dove si sentivano Patrizia De Blanck insieme a Paolo, che pregavano a gran voce nella notte.

Stavano invocando Sant’Antonio, che può aiutare nel ritrovare le cose, perché Paolo aveva smarrito l’anello che porta al dito, un qualcosa di molto importante per lui.

Ma Alfonso Signorini lo ha ripreso dicendo le seguenti parole:

“Non siamo a messa, ma al GF Vip. Se vuoi pregare fallo nel silenzio della tua coscienza….Dal mio punto di vista la fede non si esibisce, si vive. A me questo manifestare la fede cattolica, insegnare la dottrina, recitare i rosari. A me d fastidio, figurati a uno che non crede”

Successivamente si è passati alla Contessa De Black, e nel presentarla Alfonso ha prima annunciato che ci sarebbe stato uno scherzo nei suoi confronti.

Hanno iniziato parlando, nuovamente di Alvaro, un suo presunto spasimante che però la Contessa non ricordava, ed Alfonso rivolgendosi a lei dice:

“Contessa, possibile che non ricordi con chi hai tro…..”

Ovviamente, il tutto con il solito sorriso sulle labbra, perché con la Contessa è sempre possibile scherzare e divertirsi.

Nello scherzo ha partecipato anche Barbara D’Urso in collegamento da casa, dicendo che aveva le prove di questa relazione.

Alla fine, però hanno svelato che si trattava di uno scherzo e Patrizia De Blanck ha detto di voler conoscere Alvaro.

E voi avete visto la puntata andata in onda ieri del Grande fratello vip? Cosa ne pensate di tutto quello che è successo?