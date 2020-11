Uomini e Donne, Tina Cipollari in isolamento, si collegherà da casa

Il dating show di Maria De Filippi per la prima volta non vedrà la presenza della nota opinionista Tina Cipollari. E Mediaset si adatta così alla nuova crisi pandemica

Come farà ora Gemma Galgani che la sua acerrima avversaria Tina Cipollari non c’è più a Uomini e Donne? La nota opinionista non sarà infatti presente in studio prossimamente. Già non lo è stata nell’ultima registrazione del dating show di Maria De Filippi. Un vero colpo di scena per gli amanti di uno dei programmi più riusciti dell’amatissima conduttrice. Non era mai successo prima. Ma ora, a causa della pandemia da Covid-19, la Cipollari è stata costretta a rinunciare alla presenza fisica e in studio non potrà esserci. È stata lei stessa a raccontarlo in collegamento da casa sua. E’ successo in una delle ultime registrazioni.

Ma la nota opinionista di Canale 5 è quindi positiva al nuovo coronavirus?

Per ora non è detto. Ma quel che è sicuro è che la Cipollari è entrata in contatto con una terza persona, questa sì positiva al Covid-19. E quindi si è dovuta mettere in isolamento fiduciario. Il che implica una sua assenza per più puntate. Non sappiamo ancora quante. Il dating show di Maria De Filippi è stato piuttosto veloce nel trovare un giusto adattamento alla nuova situazione sanitaria del paese. E ora, per poter proseguire, Uomini e Donne dovrà contare anche sui collegamenti video. Grazie ai quali potremo continuare a seguire divertiti le sfuriate tra Tina Cipollari e Gemma Galgani.

Non è la prima volta che Mediaset deve cambiare i suoi programmi per adattarsi alla crisi pandemica. Infatti per ben due volte Alessia Marcuzzi si è assentata da Le Iene perché positiva al sierologico. E anche se il tampone era risultato negativo, per la Marcuzzi non c’è stato nulla da fare.