Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra preso di mira dai concorrenti

Alcuni dei compagni di gioco del GF Vip non perdonano il carattere di Massimiliano Morra e lo criticano pesantemente

Prima di lui dicevano che fosse gay, ora dicono che è un fantasma. Per Massimiliano Morra non c’è pace e l’attore napoletano si trova una volta ancora nel bel mezzo del vociare impietoso dei coinquilini al programma di Alfonso Signori. I compagni di gioco lo accusano questa volta di essere troppo discreto e remissivo. E lui, stando a queste opinioni, praticamente non parteciperebbe alle dinamiche del reality. Che spesso si creano grazie agli ininterrotti scontri tra i protagonisti e le loro relative alleanze.

Ma lui sembra non starci a questa strategia. E questa scelta si fa notare nel suo comportamento mite. Un esempio è quanto successo con Rosalinda Cannavò. Anche se la sua ex finta fidanzata – come è stato rivelato all’inizio del reality, che ha visto anche l’emergere di tutta la storia di Ares – ha provato a convincerlo a tradire Elisabetta Gregoraci e il suo gruppo, Morra non ha nessun problema a proseguire il suo rapporto sia con la showgirl, con la quale ha un’ottima relazione – sia con le persone che in qualche modo fanno parte di questa alleanza. Quelli della camera gialla, per capirci. Altro esempio quando Patrizia De Blanck si è lanciata contro Maria Teresa Ruta. L’attore nuovamente non ha reagito, e ha sorriso alle parole risentite della De Blanck. Al tempo stesso, Morra sembra comprensivo ed inclusivo con gli ‘esclusi’, con il quale manifesta sempre educazione e disponibilità.

Cosa pensare del comportamento di Massimiliano Morra? Tra il pubblico c’è chi pensa in due modi diversi. Ci sono quelli che plaudono il modo come l’attore si comporta, e poi ci sono quelli che lo criticano per aver voluto assumere il ruolo di secondo piano, ed essersi calato alla perfezione in questi panni. Non sembra essere una strategia dell’attore, che è finito di nuovo in Nomination a causa del suo modo di fare. Tommaso Zorzi lo trova molto noioso, come ha ammesso l’influencer. Gregoraci lo ha difeso. Ma uno che si comporti così, al Grande Fratello Vip, forse si trova proprio nel posto sbagliato.