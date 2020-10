In un’intervista al settimanale Chi, la madre Patrizia e la fidanzata Dalila Mucedero sono scese in campo per dire la verità sull’attore.

Finalmente qualcuna per difendere Massimiliano Morra. Il gieffino è preso di mira da settimane. Prima di tutto, Adua Del Vesco, la sua ex finta fidanzata, dopo che è stata protagonista del coming out di Gabriel Garko, ha fatto intendere – anche a parole – che pure Morra sarebbe gay. Tommaso Zorzi ha confermato che l’attrice gli avrebbe fatto questa confessione in un albergo prima di entrare nella casa. Del Vesco è poi tornata sui suoi passi, e ha ammesso di essersi sbagliata. Non senza destare molti dubbi sul pubblico. Poi ci si è messo di messo, l’altro ieri, pure Lele Mora. Che ha affermato che Morra non è gay. Però…e dentro a questo ‘però’ ci sono tante cose. Una tra tante, che secondo Lele, Morra “ha avuto una storia lunga con un uomo conosciuto, importante, che gli ha promesso, di fare prima o poi, il Grande Fratello”. La spiegazione data da lui per questa strana scelta di Morra, non essendo gay? “Ci sono tanti non gay ma si concedono alle delizie di qualche produttore. Sono certissimo di quello che ti dico”, ha concluso.

Ora però in un’intervista al settimanale Chi, sono scese in campo per difendere l’attore napoletano la sua mamma e la sua fidanzata. Mamma Patrizia ha difeso il figlio dicendo che non è omosessuale. Ma fino a lì, i giudizi delle mamme sui figli sono inaffidabili per antonomasia. Allora anche la fidanzata Dalila Mucedero ha detto la sua: “Ma quale gay? Dopo due anni che stiamo insieme dovrei saperlo e vi assicuro che non è così”. Sa di cosa parla, insomma, la Mucedero, che sull’atteggiamento di Del Vesco è piuttosto chiara: “Il tempo dà sempre le risposte e mette a posto i tasselli. Ho già parlato di lei in un post definendola ‘povera santa infelice’. E con questo, sostiene, ha già detto tutto.