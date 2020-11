Vediamo insieme per quale motivo, la super conosciuta Tina Cipollari, non si è presentata in studio per la registrazione di Uomini e Donne.

Lei è una opinionista storica del programma pomeridiano, Uomini e Donne, stiamo parlando ovviamente di Tina Cipollari.

Vediamo insieme che cosa sta succedendo in queste ore.

Uomini e Donne Tina Cipollari non si presenta alla registrazione: “cosa sta succedendo?”

Il programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, è stato convolto dai vari cambiamenti dovuti all’emergenza sanitaria in corso per il Coronavirus.

Si è modificato l’assetto dello studio, e delle varie uscite dei protagonisti, ma questa volta, è successo qualcosa di diverso.

Tina Cipollari, doveva presentarsi in studio per registrare le puntate del programma, ma non si è presentata.

La super conosciuta ed amata, da moltissime persone, Tina è infatti, entrata in contatto con un positivo al Coronavirus, a quanto possiamo leggere su Lanostratv, e per questo motivo si trova in quarantena.

Ma non abbiate paura, Tina, in studio ci sarà in collegamento, e sicuramente continuerà a scontrarsi con Gemma Galgani.

Ovviamente, in questa settimana, Tina, non avrà modo di andare a trovare il suo compagno Vincenzo che si trova a Firenze.

Il programma Uomini e Donne non perderà assolutamente uno delle protagoniste più divertenti del programma, ma anche una delle più taglienti.

E voi cosa ne pensate di questa idea, di non perdere Tina Cipollari a Uomini e Donne, ma averla ugualmente in collegamento?