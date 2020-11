Gabriele Rossi e l’amore con Gabriel Garko: “Era fidanzato, diventammo amanti”

Gabriele Rossi allo scoperto: parlando della sua omosessualità per la prima volta in pubblico ha anche confermato la storia con l’attore relativa a qualche anno fa

Puntata ricca di spunti e personaggi dello spettacolo e della televisione quella di ieri di “Live non è la d’Urso”. Il programma di attualità e di intrattenimento della conduttrice napoletana della domenica sera. In primo piano l’emergenza Coronavirus, con tanti ospiti in studio, tra i quali Cruciani e Pregliasco, a discutere degli ultimi provvedimenti presi dal governo per tentare di contrastare l’emergenza nel nostro paese che sta prendendo una brutta piega. Tanti i collegamenti anche con le città italiane, e con la rabbia dei cittadini e dei lavoratori che si ribellano di fronte a possibilità di lockdown e nuove chiusure. Nella seconda parte della trasmissione la conduttrice ha poi come al solito cambiato completamente argomento. Passando all’intrattenimento ed al gossip. In studio ieri sera l’attore Gabriele Rossi che per la prima volta ha parlato pubblicamente della sua omosessualità. Ma anche della relazione che ha avuto con Gabriel Garko. Ai microfoni di Barbara d’Urso l’attore ha confermato di aver avuto una storia in passato con il famoso attore, storia scoppiata sul set di “Amore e rispetto 2”. La relazione durò giusto il periodo del set, con Rossi che era un diciannovenne mentre Garko aveva 36 anni. “Lui era fidanzato” la confessione dell’attore che ha avuto il coraggio di raccontare all’amica Barbara tanto di se stesso. Confermando che fino ad oggi non aveva mai avvertito la necessità di uscire allo scoperto. La relazione con Garko poi si è ripresentata a distanza di anni, ma anche questa volta è finita a causa della troppa gelosia nei suoi confronti. “Quanto l’ho amato? Tanto” ha risposto l’attore alla d’Urso. Adesso i due sono rimasti amici, con Rossi che adesso ha una nuova relazione ed un nuovo fidanzato. La sorpresa finale della conduttrice per lui lo ha fatto commuovere. Un messaggio di Garko nei suoi confronti: “Voglio dimostrargli l’affetto che provo, Gabriele ha una luce dentro che è meravigliosa” le parole del celebre attore per Rossi che come detto ha avuto un momento di commozione che ha trattenuto a stento.