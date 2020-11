Coronavirus, Francesco Totti positivo: è in isolamento con tutta la famiglia

Coronavirus, non si fermano i contagi nemmeno nel mondo dello spettacolo. Anche l’ex capitano della Roma è positivo ed in isolamento con tutta la famiglia

Contagi che non si fermano nel mondo del calcio e dello spettacolo, con le positività di personaggi pubblici che continuano senza sosta. Nella triste giornata della scomparsa di Gigi Proietti, un mito del cinema e della televisione, fa eco la notizia della positività di un’altra icona della romanità e dello sport. Parliamo di Francesco Totti e della moglie Ilary Blasi. L’ex capitano della Roma e campione del Mondo con la Nazionale di Calcio nel 2006, da qualche giorno lamentava lievi sintomi come debolezza fisica e febbre. Ma solo con il tampone ha avuto conferma della sua positività. Per la famiglia Totti si tratta di un periodo molto complicato e difficile. Ricordiamo che pochi giorni fa il padre Enzo è scomparso proprio a seguito della positività al Coronavirus ed alle complicazioni della malattia. Un messaggio struggente di Francesco per la perdita del padre ha commosso il mondo dello sport e non solo.

Nelle settimane scorse anche la mamma di Totti era risultata positiva. Adesso l’ex calciatore della Roma sta meglio, ma si trova in isolamento nella sua abitazione insieme al resto della famiglia. A questo punto anche la moglie Ilary potrebbe essere positiva, come del resto si presume possano esserlo anche gli altri componenti cella famiglia.