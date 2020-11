Il famoso cantante Francesco Renga, ha fatto una confessione che ha lasciato tutti senza parole su Michelle Hunziker.

Lui è un cantante molto amato, stiamo parlando di Francesco Renga, che ha rilasciato una dichiarazione che ha spiazzato tutti.

Vediamo meglio insieme che cosa ha dichiarato.

Francesco Renga confessa: “Michelle Hunziker mi ha rubato il cuore”

Come cantante è davvero molto amato e stimato, stiamo parlando di Francesco Renga, che potremmo vedere, anche in televisione, a partire dal 4 di novembre con All Together Now.

Il programma vede la conduzione della super spigliata e simpatica, oltre che bellissima Michelle Hunziker, insieme a J-Ax.

Ma, in questa speciale edizione, ci saranno anche altri cantanti come giudici, e nello specifico parliamo di Anna Tatangelo, Rita Pavoni, oltre a Francesco Renga, come abbiamo detto.

Francesco Renga, ha però lasciato una particolare dichiarazione alle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, lasciando tutti senza parole per quanto riguarda la bellissima Michelle.

Le parole utilizzate sono state proprio le seguenti:

“Mi sono innamorato di Michelle Hunziker. Mi ha rapito il cuore. È una donna incredibile. È l’archetipo femminile che preferisco: la bellezza che si sposa con l’ironia e il sapersi prendere in giro”

Tra di loro, c’è solamente un grandissimo rapporto d’amicizia, e di stima che va oltre ad ogni cosa.

Ha continuato dichiarando, che con un’altro giudice, è sempre in disaccordo, e nascono spesso dei seri battibecchi, nello specifico Anna Tatangelo.

Quindi i presupposti per un’edizione davvero divertente e particolare ci sono tutti, dovremmo attendere solamente qualche giorno per la prima puntata.

E voi cosa ne pensate di questa nuova formazione, per quanto riguarda i giudici di All Togheter Now?