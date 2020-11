Marica Pellegrinelli finalmente si veste dopo quasi un mese chiusa in casa

L’ex moglie di Eros Ramazzotti è stata chiusa in casa per quasi un mese, ma venerdì è dovuta uscire per un’occasione importante

Giorni fa, esattamente il 28 ottobre, Marica Pellegrinelli ha mandato un saluto molto speciale a Eros Ramazzotti per il giorno del suo compleanno. Il cantante è suo ex marito e padre di sua figlia, Raffaela Maria, di 9 anni. La modella ha voluto pubblicare, sul suo profilo di Instagram, una foto del noto cantante, vestito con una tunica bianca. Lo scatto è del giugno 2010, 10 anni fa.

Ma alla fine di ottobre la modella 32 enne era ancora prigioniera in casa sua. Infatti, la ex moglie di Ramazzotti è stata chiusa in casa, in isolamento, perché è risultata positiva al Covid. La Pellegrinelli aveva raccontato ai fan, sui social, di essere stata contagiata. “Fortunatamente o sfortunatamente”, ha commentato, “sono asintomatica”. Infatti la modella ha avuto un mal di testa molto forte per due giorni. Ma invece nessun problema “a livello aereo”.

E così per giorni e giorni ha voluto aggiornare i tanti followers sul suo stato di salute, e più volte si è fatta vedere sdraiata sul letto, in pigiama. Invece venerdì la modella si è finalmente cambiata. Ha abbandonato momentaneamente il pigiama e si è vestita per fare un tampone di controllo, sperando così di ottenere l’esito negativo che confermerà la sua liberazione dal virus. L’outfit scelto da Marica è molto autunnale: dei pantaloncini neri con un maglione arancio. Sotto le calze nere molto eleganti e gli stivali. Il tampone che Marica aveva fatto per l’ultima volta era risultato positivo. “Pochissimi risultano negativi dopo 10, 15 giorni: questo virus ci mette un po’ ad andare via. Io spero di essere diventata negativa. Lunedì sarebbero 21 giorni… Coraggio!”, ha racconta la Pellegrinelli, che ha trovato anche molto strano vedersi finalmente vestita dopo così tanti giorni in pigiama.