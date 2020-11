La eliminazione di Guenda Goria ha lasciato molti perplessi. Sia tra i concorrenti che tra i followers, non se lo sarebbero mai aspettato. Per questo ora ci sono diverse posizioni che spopolano sul web, scatenando non poche polemiche

Da alcune settimane ormai la concorrente Guenda Goria era una delle preferite dai telespettatori appassionati del Grande Fratello Vip. Il pubblico a casa la amava sempre di più. Così come tanti hanno una preferenza per il suo amico Tommaso Zorzi. L’influencer era in effetti un suo sostenitore all’interno del programma. Poi, nell’ultimo televoto in cui il pubblico è stato chiamato a salvare uno solo tra i sei concorrenti nominati, Guenda è rimasta con il 13% delle preferenze. Tantissimi credevano che Elisabetta Gregoraci invece sarebbe stata mandata via dalla casa. Perché la showgirl calabrese era stata la meno votata di lunedì scorso. È stato il giorno in cui Alfonso Signorini ha fatto credere all’ex moglie di Flavio Briatore di dover uscire. Ma poi ha annunciato che il televoto, in realtà, non comportava l’eliminazione.

E invece ora per la Goria si tratta di una vera sorpresa. Nella puntata numero quattordici del programma, lei deve andare via dalla casa più amate dagli italiani. Tanti altri rischiavano di uscire, tra cui Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta Francesco Oppini, Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. Ed è toccata proprio alla 31 enne. La sua eliminazione ha lasciato molti a bocca aperta. Sia tra i concorrenti che tra i followers, non se lo sarebbero mai aspettato. Per questo c’è chi dice sul web, scatenando non poche polemiche, che il televoto non è stato del tutto veritiero. C’è chi sostiene invece che a causare l’eliminazione di Goria siano state le persone che hanno votato per non separare Gregoraci e Pretelli. E che la showgirl potrebbe essere protetta dalla stessa produzione. Almeno fino a quando non arriva Stefano Bettarini, con il quale avrebbe avuto un flirt tempo fa.