Vediamo insieme per quale motivo è stata presa questa decisione, che nessuno si aspettava, da parte del Grande Fratello e di Mediaset.

Il Grande Fratello Vip è un programma davvero molto amato ed apprezzato, ma da questo mese andrà in onda, cambiando nuovamente la formula.

Vediamo insieme che cosa hanno deciso e per quale motivo.

GFVIP: da novembre andrà in onda solamente 1 volta a settimana, svelato il motivo

Come in molti programmi che vanno in diretta, specialmente in questo particolare periodo, a causa dell’emergenza in corso per il Coronavirus, succede sempre qualcosa.

Vediamo cosa hanno deciso per il programma, super seguito, Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini.

Il programma, al momento lo possiamo vedere, per ben due serata a settimana in diretta su Canale 5 ma non sarà più così.

La rete, ha infatti deciso, che dal 20 novembre, al suo posto, ci sarà la seconda serie di una fiction super amata e seguita ovvero: “il silenzio dell’acqua 2” che vede come protagonisti Giorgio Pasotti ed Ambra Angiolini.

Quindi, tra pochi giorni, il grande Fratello Vip non andrà in onda nella giornata di venerdì, ma dovrebbe andare in onda, come confermato anche in precedenza, fino a Febbraio 2021, e non fino a dicembre, come era stato programmato.

Il Grande Fratello, è sempre pieno di avvenimenti, che si susseguono uno dopo l’altro, come l’abbandono momentaneo di Zelletta che è uscito per due giorni, ma non sappiamo ancora per quale motivo.

E voi cosa ne pensate di questa decisione presa da parte di Mediaset, di andare in onda solamente una volta a settimane e mettere al suo posto una fiction di successo?