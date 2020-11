Sabrina ha partecipato al programma Amici di Maria De Filippi, ma con la chirurgia è diventata irriconoscibile, vediamola insieme.

Il programma condotto da Maria De Filippi, nel corso degli anni, ha lanciato davvero molti talenti, in tanti campi del mondo dello spettacolo.

Ma in questo caso, parliamo di Sabrina, che è diventata davvero difficile da riconoscere, in base a come la ricordavamo.

Amici: Sabrina è diventata irriconoscibile per via della chirurgia!

Il programma pomeridiano, condotto dalla super amata Maria De Filippi, è Amici, che ha permesso a moltissimi ragazzi di iniziare una carriera, chi più grande e chi più piccola, nel mondo dello spettacolo.

Nel corso degli anni, ha partecipato anche la ballerina Sabrina Ghio, che dopo un po’ di anni, ha anche partecipato ad un altro noto programma, sempre condotto da Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne.

Sabrina, ha avuto alcune esperienze nel mondo del piccolo schermo, ma con il passare degli anni, è diventata completamente diversa, oltre ad aver stravolto la sua vita privata.

Nel 2017 ha partecipato, come dicevamo al programma Uomini e Donne, come tronista, perché era in cerca dell’amore, e dopo un lungo percorso, decide di scegliere Nicolò Raniolo, che però gli dice “No”.

Dopo qualche tempo, però incontra quello che è anche il suo attuale compagno, ovvero Carlo Negri, ed insieme formano una bellissima coppia.

In molti, come possiamo anche leggere dalle pagine di Libero Quotidiano, dicono che sia ricorsa alla chirurgia estetica, in modo eccessivo, tanto da diventare irriconoscibile rispetto a prima.

E voi cosa ne pensate della trasformazione di Sabrina Ghio? Anche per voi è ricorsa alla chirurgia estetica oppure no?