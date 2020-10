L’ultimo disco della cantante statunitense è stato ispirato dal fidanzato, con il quale il rapporto sta durando più del previsto. Ecco come sono andati finora i sette mesi della perfetta storia d’amore invidiata da tutti i fan.

Tutte le aspettative si sono ribaltate per la bella Ariana, che cantava “thank u, next” ai ragazzi che provavano ad avvicinarla. È stato l’incontro con Dalton Gomez, agente immobiliare, ad averle cambiato la vita, tanto da averle ispirato il nuovo album Positions.

Chi è Dalton Gomez

Il ragazzo, che tra le proprie conoscenze e amicizie annovera anche quella con Miley Cyrus, è nato e cresciuto nel Sud della California e si sarebbe fatto strada nel settore immobiliare arrivando a vendere case di estremo lusso a multimiliardari con la società californiana Aaron Kirkman Group. Secondo People la grande azienda è specializzata in accordi di alto profilo: tra la lunga lista dei clienti spuntano anche tanti nomi di celebrità. In questo modo infatti il ragazzo 27enne avrebbe avuto la possibilità di conoscere – e poi conquistare – niente di meno che Ariana Grande in persona.

La sospetta comparsa nel video musicale

I primi rumors sulla presunta nuova coppia si erano scatenati già a febbraio, quando i due erano stati visti in atteggiamenti più che affettuosi in un ristorante a Los Angeles, ma ancora troppo poco si sapeva. I sospetti sono stati per la prima volta timidamente confermati con la comparsa di Dalton nel video della cantante Stuck with u, che era stato realizzato in collaborazione con Justin Bieber durante i primi mesi della pandemia. Il nuovo fidanzato compariva anche nella serie creata da Ariana e Lady Gaga composta da divertenti video ispirati a Weather Channel.

L’ufficializzazione con il primo selfie insieme

È solo dopo il selfie insieme, pubblicato nel giorno del 27esimo compleanno della cantante, che le voci sono state ufficialmente confermate. Sembra infatti che il Coronavirus abbia spinto i due al grande passo della convivenza, una “prova” che pare sia andata tanto bene da diventare una situazione definitiva. La giovane star addirittura avrebbe deciso di comprare con l’aiuto del fidanzato una casa nuova, più grande e più bella, da adibire a nido della fresca coppia.

Il nuovo album “felice”

Questo venerdì 30 ottobre Ariana ha pubblicato il suo ultimo album Positions, i cui brani urlano al mondo intero quanto la cantante sia felice (dentro e fuori la camera da letto) con il suo nuovo ragazzo. “Ariana continua ad essere pazzamente innamorata di Dalton”, rivela una fonte vicina alla coppia, continuando: “È una relazione davvero sana. Amano essere ‘normali’ e Ari adora il modo in cui Dalton mantiene i piedi per terra: lui la bilancia all’interno dell’industria pazza dove Ariana si trova. Passano un sacco di tempo insieme nella casa di lei dove mantengono uno stile di vita molto modesto”.

“Il nuovo album di Ariana è decisamente ispirato dalla sua attuale relazione e dai suoi sentimenti” ha aggiunto la fonte. “È innamorata e vuole esprimerlo nel nuovo album: ha voluto farlo in un modo flirty e in un certo senso sensuale. È veramente in una bella posizione, e sta davvero bene.”