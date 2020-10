Coronavirus, Carmen Russo e Enzo Paolo non fanno più l’amore: “Troppo pericoloso”

Coronavirus: la coppia di ballerini ed artisti ha fatto sapere che per motivi di sicurezza e anche di lavoro stanno rinunciando al sesso

La coppia ha fatto una confessione al settimanale Di Più, parlando della difficile situazione che si sta vivendo in Italia, con l’emergenza Coronavirus che imperversa e che preoccupa le famiglie. Anche nella giornata di oggi i contagi sono stati oltre trentamila, con il governo che sta valutando possibili nuove misure restrittive. Ci sono tanti personaggi dello spettacolo che lanciano messaggi agli italiani, sensibilizzandoli all’uso della mascherina ed alle precauzioni. Proprio in questo momento della crisi bisogna che tutti facciano la loro parte per uscirne al più presto. Anche Carmen Russo ed il marito Enzo Paolo Turchi hanno voluto dare una testimonianza concreta, mostrando il loro impegno nel rispetto delle regole. Che diventa anche rigido in questo momento. Nell’intervista a Di Più Carmen Russo ha confessato di aver da tempo dovuto fare delle rinunce, e tra queste c’è anche quella del sesso. La paura resta quella di un contagio e la coppia di ballerini non vuole correre rischi. Anche perché Carmen Russo ha partecipato alla trasmissione Tale e quale show, ed ha affermato che “anche il contagio di uno solo di noi avrebbe messo a rischio tutti gli altri”. Una decisione che può apparire drastica, ma in quest’emergenza Coronavirus sono tante le coppie che hanno deciso di rinunciare a qualcosa. “Potrebbe essere un rischio anche un solo bacio” ha aggiunto Carmen Russo. Che ha continuato: “Enzo va spesso a Palermo nella sua scuola di danza, con tanti contatti. Quindi tutto resta un rischio”. Parole responsabili, che probabilmente qualcuno reputerà eccesive. “A me manca il contatto fisico. Enzo ha provato con delle carezze intime dopo aver igienizzato le mani. Ma io sono un istintiva, le precauzioni non fanno altro che rovinare questo momento magico”. Una decisione che condividete anche voi?