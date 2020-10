Elettra Lamborghini ha stupito i fan in alcune Instagram Stories parlando del periodo che sta vivendo e di tante negatività che la circondano

La cantante bolognese ha sconvolto i suoi follower di Instagram per via del periodo ‘sfortunato’ che secondo lei sta vivendo. E’ apparsa molto stressata e nervosa nelle Stories che ha pubblicato poco fa e che ha voluto condividere con i fan. Per lei si tratta di un periodo strano: “Mi sento perseguitata” ha confessato ai fan. Tutto sarebbe cominciato con una foratura alla sua auto. Imprevisto alla guida che la costringeva ad andare piano e a recarsi nel punto giusto per poter chiamare un carro attrezzi. “Avevo delle robe di valore in macchina, dovevo prima assicurarmi che non le perdessi prima di chiamare il carro attrezzi”. Ma andando piano con la sua macchina tanti passanti l’hanno notata e si sono avvicinati in cerca di autografi o video da mandare ai loro conoscenti: “Ma come si può essere così – ha continuato nelle stories – e a non capire che una persona sta attraversando un brutto periodo per avvicinarsi”. Qualcuno lo ha fatto senza indossare nemmeno la mascherina. Questa cosa l’ha fatta innervosire ancora di più, tanto che ha cominciato a parlare di situazione che per lei va avanti da tempo. “Mi stanno accadendo cose strane da un anno a questa parte. Tanto che fui costretta ad andare da una stregona, una maga per capire cosa mi stesse succedendo”. “Ma io sono credente e a casa mia siamo tutti devoti” si è poi corretta qualche minuto dopo. “Il mio cane è in clinica, mi è morto il cavallo che era una delle cose più importanti della mia vita. Adesso questa sfortuna va avanti e non si ferma”. “Mi manca solo di prendere solo il Covid, ma di questo passo penso proprio che lo prenderò”. Uno sfogo per la cantante ed influencer bolognese che è sembrata davvero arrabbiata e circondata da energia negativa. “Mi hanno detto che non ne dovrei nemmeno parlare di queste cose, ma io non ci credo a sta roba, e condivido con voi quello che mi sta accadendo. Devo assolutamente togliermi questa energia negativa dalla mia vita, e capire come devo fare”. Poi ancora: “Mi hanno detto che devo mettere le mutande al contrario per allontanare la sfiga. Questo si può anche fare e che questa cosa si capisce dai forti mal di testa. Ma io attualmente non ho nessun mal di testa, solo una forte nausea e tra l’altro sto perdendo anche chili”. Insomma, una Elettra Lamborghini come mai prima era stata vista. E che ha insinuato un dubbio nei fan quando ha parlato di nausea: che la cantante potesse essere incinta? Questa la domanda che in tanti in questo momento si fanno dopo questo sfogo che non è passato inosservato.