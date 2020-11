Vediamo insieme che cosa hanno dichiarato nelle ultime ore, la food blogger Benedetta Rossi ed il marito, e perché non hanno più l’età.

Lei è la food blogger per eccellenza in Italia, stiamo parlando di Benedetta Rossi, che nelle ultime ore ha pubblicato una fotografia con una particolare didascalia.

Vediamo meglio insieme di che cosa si tratta.

Benedetta Rossi ed il marito dichiarano: “Non abbiamo più l’età per farlo”

Lei è davvero molto amata e seguita, ed il suo libro, il quinto è in vetta alle classifiche, anche se uscito da pochissimi giorni, stiamo parlando ovviamente di Benedetta Rossi.

Il suo profilo social di Instagram, è sempre molto amato e seguito, e lei non rinuncia a pubblicare immagini della sua vita privata, ed ovviamente le sue ottime ricette.

Come tutti sappiamo, da qualche mese, hanno adottato il piccolo Cloud, che con il passare del tempo, anche se poco, tanto piccolo non è.

Alcune fan, le hanno infatti suggerito, che potrebbe diventare davvero molto grande, perché si tratta di una razza che arriva fino a 100 kg.

Ma torniamo alla fotografia che Benedetta ed il marito Marco, hanno pubblicato nella giornata, particolare, di ieri.

Perché era la notte di Halloween, dove da qualche anno, anche in Italia si festeggia, per la gioia dei piccoli che possono fare dolcetto o scherzetto.

Come sappiamo, non è stato possibile festeggiare come potevamo fare lo scorso anno, ma moltissime persone hanno fatto la loro piccola festicciola in casa e solamente con la loro famiglia.

E proprio per questo motivo, Benedetta e Marco, hanno dichiarato che non hanno più l’età per farlo, ovvero per mascherarsi, ma al loro posto hanno mascherato il piccolo Cloud da Re Leone.

Una fotografia, davvero simpatica che nel giro di pochissimo tempo ha ricevuto un enorme quantitativo di messaggi.

E voi come avete trascorso la notte più paurosa dell’anno? Avete fatto qualche ricetta di Benedetta Rossi?