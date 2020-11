Vediamo insieme che cosa ha pubblicato nelle ultimissime ore, Romina Power, che ha lasciato tutti senza parole per il ricordo di Ylenia.

Lei è una donna molto amata ed apprezzata per via della sua bravura nel canto e non solo, stiamo parlando di Romina Power.

Vediamo insieme che cosa ha pubblicato nelle ultime ore, lasciando tutti senza parole.

Romina Power il dolcissime ricordo di Ylenia: “Questo è il tuo mese…”

Lei è una donna bellissima, e molto amata, stiamo parlando di Romina Power, che è sulla cresta dell’onda da moltissimi anni, grazie alle sue canzoni in coppia con Al Bano, ormai suo ex marito.

Ma nella loro vita, purtroppo non è stato tutto sempre rosa e fiori, anzi c’è stato un momento, che per molti ha segnato la fine della loro relazione, ovvero la scomparsa di Ylenia Carrisi.

La loro figlia, era andata a New Orleans e nella notte del 31 dicembre del 1993 di lei si sono perse le tracce, per Al Bano ha perso la vita gettandosi nel fiume Mississipi, mentre per mamma Romina, la figlia Ylenia è nascosta da qualche parte nel mondo.

Le informazioni sulla scomparsa di Ylenia Carrisi, sono continuate per anni, ma non si è mai giunti ad un punto sicuro, perché quasi sempre le notizie venivano successivamente smentite.

Romina Power, in queste ore, ha pubblicato sul suo profilo social di Instagram, una dolcissima fotografia in compagnia di Ylenia, ricordando che questo è il mese del suo compleanno.

Possiamo vedere mamma Romina, che tiene in braccio e stringe tra le sue braccia una bellissima Ylenia.

L’immagine ha commosso tutti i suoi ammiratori, e nel giro di pochissimo ha ricevuto molti segno d’apprezzamento.

La fotografia pubblicata da Romina Power ha commosso anche voi? Secondo voi cosa è successo quando è scomparsa Ylenia?