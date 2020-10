Ieri 28 ottobre 2020 il cantante ha compiuto ben 57 anni. Auguri da tanti amici ma un divertente ricordo anche dalla ex moglie Marica Pellegrinelli.

Tantissimi auguri a Eros Ramazzotti. Ieri il cantante romano ha spento ben 57 candeline. Ma la sua età, uno dei più famosi cantanti pop del nostro Paese, se la porta più che bene! E sembra essere anche voluto molto bene. Eros non è stato dimenticato dalle donne importanti che sono passate per la sua vita. Sono state tante le tante personalità, gli amici e i colleghi che hanno voluto fare gli auguri a questo artista di calibro internazionale. Ma tra i messaggi è spiccato quello di Marica Pellegrinelli. Loro sono stati sposati fino all’anno scorso, quando si sono separati. Ma il messaggio di lei ha potuto confermare come sono rimasti in ottimi rapporti.

La modella ha voluto pubblicare, sul suo profilo di Instagram, una foto del noto cantante ed ex compagno, vestito con una tunica bianca. Lo scatto è del giugno 2010, ben 10 anni fa, e in sottofondo si sente la colonna sonora del famosissimo musical degli anni ’70, Jesus Christ Superstar. A lui sembra sia piaciuto il ricordo, tanto è vero che lo ha condiviso sul suo profilo, postando anche diverse emoction. Quello tra Ramazzotti e Pellegrinelli è stato un legame molto bello, come lei stessa ha voluto raccontare a settembre, dopo un anno che avevano annunciato la loro separazione. “Ci siamo dati tanto, è un capitolo della mia vita che esiste ancora perché è sempre nella mia famiglia, comunque condividiamo le nostre case. Forse lo amo più di prima perché è stato molto doloroso separarci”, ha confessato la modella, che con il cantante ha avuto due figli: Raffaela Maria e Gabrio Tullio. I quattro hanno vissuto insieme durante tutto il drammatico periodo della quarantena, e di lei recente è risultata positiva al coronavirus.