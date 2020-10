Vediamo insieme che cosa è successo quando Flavio Briatore ha incontrato a colazione Stefano Coletti, il fidanzato di Elisabetta Gregoraci.

Tutti sappiamo e conosciamo, per quanto possibile, le relazioni di Elisabetta Gregoraci, che all’interno della casa del grande fratello, ha attirato tutte le attenzioni su di lei.

Ma vediamo cosa è successo quando Flavio Briatore ha incontrato Stefano Coletti, il fidanzato di Elisabette, o presunto tale.

Elisabetta Gregoraci: gelo tra Flavio Briatore e Stefano Coletti a colazione

La notizia, sta facendo il giro del web, perchè davvero molto curiosa, ed è stata pubblicata sulle pagine del giornale Chi.

Sembra, che Flavio Briatore, ex marito della bellissima Elisabetta Gregoraci, abbia incontrato il fidanzato di lei, Stefano Coletti.

Questo incontro, casuale, è avvenuto in una pasticceria, sempre stando alle pagine del noto giornale.

Sembra, che Stefano, era insieme alla sua famiglia, ed abbia anche abbassato lo sguardo, quando ha incrociato Flavio Briatore, che invece era in compagnia di un amico.

In questo momento, per quanto riguarda la bella Elisabetta, che è chiusa nella casa più spiata d’Italia, sembra esserci un particolare interesse per Pierpaolo Pretelli.

Della relazione tra Elisabetta e Stefano, si parla già da un po’ ma forse, Pierpaolo riuscirà a farla sciogliere e a lasciarsi andare al Grande Fratello?

In molti fanno il tifo per questa nuova coppia che sta nascendo all’interno della casa, che sembra essere davvero molto affiata.

E voi cosa ne pensate di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli? Possono riuscire a formare una coppia nella vita reale?