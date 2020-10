Caterina Balivo e il coprifuoco: “Alle 18 chiude tutto, ma io vado a cena lo stesso”

Caterina Balivo ha fatto una confessione ai suoi follower di Instagram riguardo alla difficile situazione che stiamo vivendo nel nostro paese

La conduttrice è un personaggio molto amato dal pubblico di Instagram, con tanti spettatori e follower di Instagram che la seguono con passione in tutte le sue uscite. Il suo abbandono dalla televisione non è stato molto apprezzato dai fan, che speravano di poterla vedere ancora alla guida di qualche programma di intrattenimento. Brava e preparata, la conduttrice napoletana è anche una bella donna, con un fisico che soprattutto sui social non passa inosservato. E proprio sul web che riesce a catturare l’attenzione dei fan, che aspettano le sue pubblicazioni per sapere cosa fa anche nella sua vita privata. Nel periodo del lockdown la conduttrice ha spesso manifestato le sue ansie e le paure, anche per un eventuale ritorno in televisione. Lo spavento per un emergenza che colpisce gli italiani e la paura per per il contagio per se e la sua famiglia resta alto. Probabilmente anche per questo motivo Caterina Balivo ha scelto di non fare ritorno in televisione, dandosi una pausa di riflessione per potersi dedicare interamente alla famiglia. Ma questa seconda ondata ha complicato la situazione, con le paure e le ansie che fanno ritorno. E che portano alla mente i difficili mesi di marzo ed aprile scorso. Quando i contagi cominciavano a spaventare e le terapie intensive degli ospedali si affollavano. Adesso anche con il coprifuoco, che sembra essere l’anticamera di un nuovo lockdown, la situazione in molte regioni appare quella di qualche mese fa. In Campania, come in altre regioni, non si esce più di casa dalle 23 in poi. E la conduttrice ha voluto esprimere, anche con ironia, il suo pensiero a proposito: “…alle 18:00 chiude tutto e a cena fuori a casa di amici non se ne parla… però non perdiamo le buone abitudini e non prendiamoci troppo sul serio, io intanto mi sono messa in ghingheri per andare a cena, nella mia sala da pranzo, con mio marito… dite che apprezzerà? #caterinabalivo #caterinasecrets”.