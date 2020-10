L’ex concorrente di Temptation Island è stato aggredito e ferito alla mano sinistra con un paio di forbici nel cuore della notte. Le foto del polso sanguinante hanno fatto il giro dei social.

Michael De Giorgio – ex concorrente dell’edizione di Tempation Island 2018- è di Udine, ha 32 anni e fa il tatuatore oltre che il giocatore di football americano. Stava insieme a Laura Zorzetto, con la quale aveva partecipato al famoso programma televisivo.

I ragazzi avevano iniziato la loro storia d’amore due anni e mezzo prima dell’inizio del programma che ha però segnato la loro definitiva rottura, dopo vari litigi, sofferenze e non poche accuse reciproche.

L’ex concorrente del famoso reality ha passato una nottata d’inferno e sta tutt’ora vivendo un vero e proprio incubo: è stato aggredito e ferito alla mano sinistra con un paio di forbici nel cuore della notte.

Sembra che proprio Lara sia autrice del gesto che ha scosso Michael, anche se lui non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali a riguardo.

Tanto spavento e preoccupazione per il futuro

L’episodio è stato raccontato tramite alcune instagram stories dal profilo social di Michael stesso, che racconta con lucidità la dinamica dei fatti, documentando l’accaduto con tanto di fotografia della mano abbondantemente sanguinante.

Il tatuatore svela anche di essere stato operato d’urgenza in ospedale, informando tutti sulla buona riuscita dell’intervento: “Sono da poco uscito dalla sala operatoria e ci tenevo a rassicurare tutti, amici e non: l’intervento è andato bene”, continua poi facendo trasparire preoccupazione su quali potrebbero essere i rischi per la mobilità della mano nel futuro: “Non si sa ancora se mi rimarranno delle limitazioni motore, non voglio nemmeno pensarci”. Poi aggiunge: “Grazie a chi stanotte mi è stato vicino nel momento del bisogno. Il dolore più grande è dentro al petto e per questo purtroppo non c’è cura”.

Michael e Lara, una storia passata tra le accuse reciproche

De Giorgio, di seguito alla sua partecipazione a Temptation Island, aveva vissuto un periodo di depressione molto profonda e radicata: oltre ad aver perso la fidanzata Lara Zorzetto per varie questioni legate anche alla trasmissione stessa, sembrava aver perso persino la voglia di vivere, cadendo in un periodo negativo dal quale uscirne è molto difficile. Inoltre, dopo i suoi comportamenti irrispettosi nei confronti dell’allora fidanzata durante il programma di Filippo Bisceglia, era stato preso di mira sui social da haters e fan sfegatati di Lara – che si erano messi contro di lui per difendere la loro beniamina – ed ancora una volta aveva scelto il proprio profilo Instagram come mezzo per rendere pubblico il suo sfogo.

Se Michael si era comportato male, però, anche Lara non è stata da meno. Sembra infatti che la sua decisione di partecipare Temptation Island sia stato proprio un modo per vendicarsi di una scappatella dell’ex fidanzato e metterlo di proposito in ridicolo, accusandolo sotto i riflettori.