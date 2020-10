Justine Mattera infiamma Instagram: il post in costume fa sognare i follower

Justine Mattera sempre più protagonista del web: nell’ultimo post in costume ha messo in evidenza un fisico che ha fatto impazzire i follower

La showgirl è apparsa in tutta la sua bellezza e sensualità su Instagram, con un post che fa riferimento al periodo estivo. Quello in cui ha potuto dare il meglio di se sfoggiando una serie di costumi e bikini che non sono passati inosservati. La 49enne di origini americane è da sempre uno dei personaggi più amati dal pubblico, e la dimostrazione arriva dal web. Con i suoi post che raggiungono sempre numeri importanti e che arrivano a fare spesso il giro del web. L’ex moglie di Paolo Limiti è attivissima sui social, oltre ad essere una presenza costante in televisione. Nel corso degli anni ha mantenuto la sua freschezza fisica anche grazie alle ore di allenamento che dedica alla cura del suo corpo. Tante le foto ed i video che mostra sul web e che svelano le sue ore di allenamento. Cura del corpo che le permettono di sfoggiare ancora oggi un fisico da urlo e delle curve bollenti che spesso fanno il giro delle bacheche. Insomma, parliamo di sicuro di una donna che oggettivamente gode di una sensualità e di una bellezza fuori dal comune. Justine Mattera infatti raccoglie grandi successi sulla sua pagina Instagram che continua a crescere e che mantiene attiva con tanti post. Tra foto e commenti quasi quotidianamente i suoi follower possono ammirarla per commentare ed esprimere il loro gradimento nei suoi confronti. Cosa che ha fatto anche con la pubblicazione dell’ultimo post. Che fa fatto emergere in costume il suo fisico perfetto e le sue curve che hanno fatto sognare ancora una volta i suoi fan. Foto che abbiamo pubblicato sotto e che ha raccolto una pioggia di like e di commenti che hanno esaltato una volta in più il personaggio che è ormai da anni.