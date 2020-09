View this post on Instagram

Da più di 35 anni porto la mia musica in giro per il mondo e da sempre con una squadra che per il 90 % è formata da tecnici e musicisti italiani. Oltre 100 persone “ che rendono possibile la magia di un concerto”. Oggi anche questi ragazzi e grandi professionisti hanno bisogno di noi, sono stati i primi a doversi fermare e saranno forse gli ultimi a riprendere a lavorare nel giusto rispetto della sicurezza di tutti. Il 2 settembre parteciperò ai @seatmusicawardsofficial di Verona in diretta su @rai1official da dove partirà una raccolta fondi per supportarli. IO LO FARÒ !!! “se usiamo la testa e rispettiamo le regole saremo pronti a ripartire, tutti, nessuno escluso”. W LA VITA, W LA MUSICA🎵❤️🎤🎸. Eros. Desde hace más de 35 años llevo mi música por todo el mundo y siempre con un equipo que en un 90% está formado por técnicos y músicos italianos. Más de 100 personas "que hacen posible la magia de un concierto". Hoy hasta estos muchachos y grandes profesionales nos necesitan, fueron los primeros en tener que parar y quizás sean los últimos en volver a trabajar con el debido respeto por la seguridad de todos. El 2 de septiembre participaré en los Verona @seatmusicawardsofficial en vivo por @rai1official , donde comenzará una recaudación de fondos para apoyarlos. YO LO HARÉ !!! “Si usamos la cabeza y respetamos las reglas, estaremos listos para comenzar de nuevo, todos, nadie excluido". W LA VIDA, W LA MUSICA🎵❤️🎤🎸. Eros. For more than 35 years I have been carrying my music around the world and always with a team that for 90% is made up of Italian technicians and musicians. Over 100 people "who make the magic of a concert possible". Today even these guys and great professionals need us, they were the first to have to stop and maybe they will be the last to go back to work to respect everyone's safety. On September 2nd, I will participate in the Verona @seatmusicawardsofficial live on @rai1official where a fundraiser will start to support them. I WILL DO IT !!! “If we use our heads and respect the rules we will be ready to start again, everyone, no one excluded". W LIFE, W MUSIC 🎵❤️🎤🎸. Eros. #SeatMusicAwards #SeatMusicAwards20 @radioitalia @rairadio2