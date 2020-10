Si chiama Blu Jerusalema la bambina appena nata e frutto dell’amore tra Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca. Il significato del particolare nome scelto dai genitori

È una bimbetta molto amata, fin dal suo primo respiro, dai suoi bellissimi genitori. Stiamo parlando di Blu Jerusalema, prima figlia di Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca , nata l’altro ieri, 26 ottobre 2020. Subito dopo la sua nascita, papà Gianluca ha voluto comunicare l’evento e la grande emozione, sia di lui che della mamma. “Lei è con noi”, aveva scritto l’influencer e manager sul suo profilo Instagram. Ha manifestato così tutta la emozione e felicità che lui e Sharon stavano vivendo in quello istante. “Questa mattina è nata nostra figlia. Grazie a Dio è sana”, ha scritto sul suo profilo social, dicendo anche che la bimba, era già amata più delle loro vite. La Blu Jerusalema gode di perfetta salute e sembra essere una bambina bellissima, anche se i genitori hanno preferito non postare sue foto sui profili social, per preservarne la privacy.

Ma la particolarità del nome non è sfuggita ai loro fan. Blu Jerusalema non è di certo un nome che passa inosservato e tanti si sono chiesti: cosa mai significherà? Che messaggio avrà voluto dare Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca nello scegliere questo nome? Andiamo a vedere che cosa significa.

Il nome Blu si può utilizzare sia per gli uomini che per le donne. Ma normalmente si usa per le bambine. Si tratta di un colore, “il colore della notte”. Per gli appassionati di segni zodiacali e numerologia, è un nome sotto il segno dei Pesci e il numero relazionato, quello della fortuna, è l’otto. Jerusalema invece è, ma questo non era difficile da intuire, ispirato alla città santa di Gerusalemme. Si usa al femminile ma anche al maschile. E il nome ha un significato molto bello: patrimonio di pace. La sua origine è ebraica. Il suo colore è il giallo.