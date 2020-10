È nata Blu Jerusalema, la figlia di Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca

Si chiama Blu Jerusalema la bambina appena nata e frutto dell’amore tra Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca. “La amiamo più delle nostre vite. Non riusciamo a descrivere a parole “questa esperienza e tutte le emozioni che stiamo provando”

Si chiama Blu Jerusalema, un nome decisamente particolare e pieno di significato scelto da Gianluca Vacchi e da Sharon Fonseca per la prima figlia. La bambina è appena nata, come ha comunicato l’influencer nonché manager ieri pomeriggio. “Lei è con noi”, ha raccontato papà Gianluca, che ha manifestato la sua felicità e quella di Sharon per l’annuncio che avevano da fare. “Questa mattina è nata nostra figlia”, ha scritto ieri su Instagram, dicendo anche che la bimba, “Grazie a Dio è sana”, ed è già amata “più delle nostre vite”. La bimba gode infatti di perfetta salute.

Anche Sharon, poche ore dopo il parto, ha voluto aggiornare il suo profilo sui social, pubblicando su Instagram un messaggio con il quale fa il bello annuncio, e lo fa usando la stessa foto che papà Gianluca Vacchi aveva postato: “Nostra figlia è qui”, scrive Sharon, che racconta anche di non riuscire a descrivere a parole “questa esperienza e tutte le emozioni che stiamo provando”. E da il benvenuto alla figlia, che è arrivata in un momento decisamente sfidante per l’umanità: “Benvenuta nel mondo, Blu Jerusalema Vacchi”.

Era stato lo stesso Vacchi a fare l’annuncio, a maggio, della gravidanza della compagna, sempre sui social. Infatti già allora lui aveva reso noto che per la prima volta sarebbe diventato padre. Mesi dopo, in modo assolutamente spettacolare – che ha richiesto anche l’uso di un aeroplano – l’influencer aveva voluto far sapere al mondo che il figlio che aspettavano sarebbe stato di sesso femminile. Invece per quanto riguarda il nome, abbastanza particolare, è venuto fuori solo ieri. La coppia ha scelto di non postare sui social le foto del viso della bambina. Almeno per ora.