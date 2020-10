Giulia De Lellis, quanto guadagna l’influencer? Si parla di cifre stellari

Giulia De Lellis è uno dei personaggi pubblici più apprezzati e chiacchierati del web. Il suo guadagno attuale sarebbe da cifre record

La bella influencer romana è da tempo al centro dell’attenzione. Tanti i motivi di interesse nei suoi confronti, primo tra tutti la relazione complicata con Andrea Damante. Ma anche la questione relativa alla sua acne. Argomento che è finito persino alla Mostra del Cinema di Venezia, con le critiche ingiuste verso di lei da persone che non avevano ‘accettato’ le sue imperfezioni fisiche. Che nello specifico erano relative al suo volto. Nel complesso dobbiamo sottolineare che in quell’occasione furono tantissimi gli apprezzamenti verso l’influencer, che ebbe anche il sostegno di personaggi famosi della televisione e dello spettacolo. La diretta interessata sembra soffrire molto del problema dell’acne, tanto che in molti post su Instagram ha confessato ai suoi follower tutte le sue paure. Proprio per questo suo rapporto diretto con i follower Giulia De Lellis rimane una delle influencer più apprezzate dal web. Ma anche più pagate. Quanto guadagna la romana tra web ed altre sponsorizzazioni? Si parla per lei ovviamente di cifre record. A partire da quelle nelle vesti di influencer i numeri per ogni suo post sponsorizzato è di seimila euro. Una cifra che fa rabbrividire, anche perché nell’arco di un mese sono tanti i post che pubblica sulla sua pagina Instagram. Parte del merito che sta ottenendo deve essere attribuito anche all’agenzia Newco Managenent di Francesco Facchinetti. Insomma, l’influencer non se la passa poi così male, considerando che per lei ci sono anche altre entrate extra, come potrebbe essere una serata in un locale pagata anche diecimila euro. Proprio questi numeri confermano i dati che parlano di una delle influencer più apprezzate in Italia. I suoi post infatti collezionano in media 250mila like e migliaia di commenti. Numeri da star del web, con i pagamenti che per lei sono da capogiro.