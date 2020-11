Vediamo insieme, che cosa ha dichiarato nelle ultime ore, Elisabetta Gregoraci, lasciando tutti i coinquilini senza parole.

Il Grande Fratello, ormai ci ha abituato a moltissimi colpi di scena, durante la sua durata, ma questa volta a lasciare tutti senza parole è stata Elisabetta Gregoraci.

Vediamo insieme che cosa è successo nelle ultime ore.

GF Vip Elisabetta Gregoraci shock:”Vado via, voglio stare con mio figlio”

Il programma condotto alla perfezione da Alfonso Signorini, è davvero particolare, perché non si può mai stare tranquilli, succede sempre qualcosa di diverso.

LEGGI ANCHE —-> GIGI PROIETTI, RICOVERATO IN CONDIZIONI GRAVISSIME A ROMA

Andando poi, in diretta, in questo momento particolare, ci sono stati anche dei ritardi nell’ingresso della casa più spiata d’Italia, a causa dell’emergenza sanitaria in corso per il Coronavirus.

Come nel caso di Paolo Brosio, che è entrato poche ore fa, perché ha contratto il virus, ed ha dovuto attendere un be po’ di giorni, prima di poter varcare la soglia, della casa del GF.

Il giornalista, Paolo Brosio ed Elisabetta Gregoraci, sono amici da molti anni, e spesso si ritrovano a chiacchierare insieme, e sembra che abbia comunicato già troppo informazioni che riguardano quello che succede fuori dal Grande Fratello, che non è possibile fare.

LEGGI ANCHE —-> IL COLLEGIO 5 SPUNTA UNA NUOVA CHIARA FERRAGNI: CHI è LA 15ENNE ASPIRANTE FASHION BLOGGER

Sembra, come possiamo leggere anche sulle pagine di leggo.it, che Paolo, abbia parlato di sport, ma anche di notizie riguardanti l’emergenza Covid.

Ma una cosa su tutte, sembra aver fatto preoccupare Elisabetta Gregoraci, ovvero, Paolo Brosio, ha comunicato che il programma non terminerà, quando sapevano i concorrenti, ovvero a Dicembre, ma a Febbraio, come anticipato qualche settimana fa.

In questo momento, Elisabetta Gregoraci, ha giustamente pronunciato le seguenti parole:

“Febbraio? Io me ne vado prima, a Natale devo stare con mio figlio”

Chissà che cosa deciderà Elisabetta Gregoraci, e poi il Grande Fratello prenderà qualche provvedimento, per tutto quello che ha raccontato Paolo Brosio, da quando ha varcato la porta del Grande Fratello?