Vediamo insieme che cosa è successo nella puntata di ieri per quanto riguarda Alessandra Mussolini, a Ballando con le stelle.

Il programma Ballando con le stelle è seguito da moltissime persone, ma nella puntata di ieri è successo qualcosa di particolare ad una delle concorrenti.

Stiamo parlando di Alessandra Mussolini, vediamo meglio insieme tutti i dettagli della serata.

Ballando con le stelle: Alessandra Mussolini prima scivola e poi sviene in diretta

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata in diretta condotta alla perfezione da Milly Carlucci, del programma Ballando con le stelle

Ci stiamo avvicinando sempre di più alla puntata finale, e di conseguenza i ballerini in gara sono sempre più agguerriti.

Nella puntata di ieri, hanno iniziato con una prova speciale sulla musica country, dove dovevano fare alcune prese necessarie per accumulare maggiori punti, che sarebbero serviti per la classifica finale.

Alessandra Mussolini, ha fatto quasi tutte le prese, ma proprio nell’ultima ha rischiato di cadere, ed ovviamente alla fine dell’esibizione Milly Carlucci ha commentato :

“Mi fate morire!”

Ma Alessandra non si è persa d’animo ed ha riprovato dopo pochissimo a rifare questo passaggio del ballo che le è riuscito alla perfezione.

Successivamente, però, quando è stata l’orda di esibirsi per il balletto di puntata, era molto tardi, ed Alessandra aveva dichiarato di avere fare, perché non aveva mangiato nulla da pranzo, per via di una presa particolare.

Alla fine del ballo simpatico e sensuale, dopo l’ultima presa, si accascia a terra, e giusto con un filo di voce chiede acqua e zucchero.

Interviene dopo pochissimo Milly Carlucci che manda la pubblicità e successivamente viene mandato in onda il tg1 60 secondi.

Una volta terminato, si ritorna a Ballando, dove si vede uscire il dottore, e Milly dichiara che stà bene ma ha avuto un mancamento per non aver mangiato, ed Alessandra è seduta, su di una sedia, per ricevere i giudizi, ma dichiara che ancora le gira molto la testa.

Insomma una puntata davvero movimentata, che però è finita nel migliore dei modi per tutti.

E voi avete seguito in diretta quando è accaduto ieri sera ad Alessandra Mussolini a Ballando con le stelle? Vi piace il programma?