Vediamo insieme di che fotografia si tratta, e cosa ha rivelato per la prima volta, la bellissima e super sensuale Bianca Guaccero.

Lei è una bravissima attrice e conduttrice televisiva, stiamo parlando di Bianca Guaccero, che nelle ultime ore, ha pubblicato qualcosa di particolare su Instagram.

Vediamo meglio insieme di che cosa si tratta.

Bianca Guaccero dichiara: “Questa foto l’ho scattata durante un periodo molto difficile”

Il programma che conduce alla perfezione la bellissima Bianca Guaccero, ovvero “Detto fatto” che va in onda su rai due, è molto seguito.

La bella Bianca, aveva iniziato da pochi giorni il programma, ma subito si è dovuta mettere in isolamento per contatto con persona positiva al Covid-19.

E’ tornata quindi, alla conduzione, da pochi giorni, ma il programma procede a gonfie vele, come l’anno scorso.

Bianca Guaccero, tramite il suo profilo social di Instagram, questa mattina ha pubblicato una particolare fotografia che ha lasciato tutti senza parole.

Possiamo infatti ammirarla in una posa molto sensuale, con indosso un vestito che ha dei spacchi molto sensuali, che permettono di intravedere il suo corpo.

Ma a colpire, oltre la bellissima immagine, e di quello non avevamo dubbi, è la didascalia che Bianca ha inserito vicino.

Tra pochi giorni, Bianca festeggerà il suo quarantesimo compleanno, e forse per questo motivo, ha voluto tirare un po’ le somme del suo percorso.

Ha infatti scritto le seguenti parole:

“Questa foto l’ho scattata tre anni fa…per me, è stato un periodo molto difficile… mi aggrappai con tutte le forze ai miei sogni….Fra poco compirò 40 anni, e ancora una volta penso che non ci sia davvero nessuno in grado di risollevarci dal pavimento come noi stessi… spesso le persone non vi aiutano…dietro la nostra apparente indipendenza, esiste un mondo di cicatrici e di battaglie ancora in corso contro il dolore…”

Un messaggio davvero molto forte e toccante, che ha scatenato molti commenti e segni di vicinanza alla bellissima presentatrice ed attrice, Bianca Guaccero.

In molti le hanno raccontato le loro storie di sofferenza, mentre altri utenti si sono soffermati sulla bellezza, evidente dell’immagine pubblicata da Bianca.

E voi cosa ne pensate di quello che ha scritto? Siete d’accordo con lei oppure no? E l’immagine che ha inserito vi piace?