Vediamo insieme che cosa ha pubblicato la bellissima Melissa Satta, come allenamento e cosa hanno risposto i suoi follower.

Lei è una donna bellissima e molto amata, che grazie allo sport riesce a mantenere un fisico perfettamente allenato.

Stiamo parlando di Melissa Satta, che nella giornata di ieri ha pubblicato un breve video che ha lasciato tutti senza fiato.

Melissa Satta si allena: i follower “Ma qualcuno ha visto cosa fare?”

Lei è bravissima ed una donna davvero bella, che ha iniziato la sua carriera sul bancone del tg satirico di canale 5 ovvero Striscia la Notizia, e stiamo parlando di Melissa Satta.

In questo momento, come molti di noi, è alla presa con la pandemia in corso per il Coronvarisu, e le palestre che sono chiuse

Quindi, come era successo, anche nel precedente lockdown, ha iniziato a mostrare come tiene in perfetta forma il suo fisico da mamma e modella.

Ovviamente, in questo breve video che mostra sul suo profilo social di Instagram, Melissa indossa abbigliamento tecnico, e quindi un pantalone nero molto attillato ed un top che sostiene alla perfezione le sue curve anche se effettua dei salti o simili.

Melissa, mostra questi vari esercizi, come se fossero molto semplici da eseguire, ma non lo sono, lei è davvero molto allenata.

In molti le fanno i complimenti per la sua perfetta forma fisica, qualcuno le fa delle domande tecniche, tipo il tempo di recupero tra un esercizio ed un altro, ma quanto di voi hanno effettivamente visto gli esercizi da fare e quanti si sono bloccati davanti alla sua perfetta ferma fisica?

E’ innegabile che Melissa è molto bella, e questi esercizi, forse, se eseguiti come lei, posso far diventare molte sue ammiratrici come lei, cosa ne pensate?