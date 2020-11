Elisabetta Gregoracci, l’accusa shock: “Amava me… Briatore? Un contratto”

Mino Magli, fidanzato di Elisabetta Gregoracci tra il 2001 e il 2007, in contemporanea con l’inizio della sua storia con Flavio Briatore, rivolge pesanti accuse alla showgirl calabrese. Elisabetta avrebbe iniziato la relazione con il suo futuro marito quando era ancora fidanzata con Magli.

“Non posso più tacere, dopo tutto quello che ho dovuto subire”. Con queste parole Mino Magli inizia la pesante lettera pubblicata sul settimanale Oggi, nella quale racconta la sua verità su Elisabetta Gregoracci, attualmente reclusa nella casa del Grande Fratello VIP. Magli racconta tutti i tradimenti e le bugie raccontate da Elisabetta durante la loro relazione durata 6 anni. Elisabetta avrebbe tenuto nascosta la storia d’amore con l’uomo presentandolo come il fidanzato della cugina. L’imprenditore però mostra prove inequivocabili, foto di coppia, biglietti aerei di viaggi trascorsi insieme e racconta di averla sostenuta e aiutata per sei anni, arrivando a versare per lei la caparra di un appartamento a via Frattina, nel centro di Roma.

L’ex fidanzato racconta che quando Elisabetta incontrò Flavio Briatore e andò in Kenya con lui, avrebbe detto di dover partire esclusivamente per questioni lavorative. In quelle settimane in Africa la showgirl, secondo il racconto di Magli, sarebbe sempre stata in contatto con lui promettendogli di tornare in Italia per il suo compleanno, cosa che però non fece. Una volta tornata a casa, sempre secondo Magli, gli avrebbe scritto una lunga lettera d’amore consegnata durante una romantica nottata a casa della soubrette “In questo mio cammino io ti vorrei sempre accanto a me, ma non so se tu accetterai mai il nostro modo un po’ particolare in questo momento di stare insieme, non possiamo camminare per strada mano nella mano” avrebbe scritto la Gregoracci. La show girl avrebbe quindi voluto continuare a vedere Magli ma in modo più riservato.

L’ex di Elisabetta poi parla di un presunto contratto firmato con Briatore del quale la Gregoracci gli avrebbe più volte parlato“ Poi è arrivato quel “contratto” quello particolare, che non so se io abbia fatto bene o male forse mi sono lasciata condizionare e mi sono fatta gestire male” gli avrebbe scritto Elisabetta nella lettera. Secondo Magli la sua all’epoca fidanzata sosteneva che il suo rapporto con Briatore celasse un contratto, di che genere non è stato mai specificato ma dalle parole della showgirl sembrerebbe qualcosa di ambiguo. Nel proseguirsi degli incontri tra Elisabetta e Briatore, lei avrebbe sempre raccontato a Magli di non avere nessun coinvolgimento sentimentale e nelle numerose trasferte della show girl a Londra non avrebbe mai condiviso la stanza con Briatore “Mi dicevi che quando andavi a Londra a trovarlo non dormivate mai insieme. Perché tutte quelle menzogne?” scrive Mino Magli nella lettera pubblicata da Oggi.

Accuse gravi quelle di Magli alle quali al momento Elisabetta non può rispondere. Non sappiamo se il Grande Fratello deciderà di mettere a conoscenza la diretta interessata delle dichiarazioni del suo ex. Non ci resta che attendere la versione della show girl.