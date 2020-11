Michelle Hunziker con il nuovo look è irriconoscibile: “Deve assecondare le mie fisse”

Michelle Hunziker bella e sorridente si è mostrata con un nuovo look su Instagram in un video dove scherza dicendosi dipendente delle serie tv

La conduttrice ha pubblicato un video su Instagram che ha fatto sorridere i fan. Non è la prima volta che la bella ex di Eros Ramazzotti riesce a catalizzare l’attenzione generale non solo grazie alla sua sensualità ed un fisico perfetto, ma anche con la sua simpatia ed ironia. Armi che ha da sempre posseduto sin dalle sue prima apparizioni televisive e che le hanno permesso di conquistare il pubblico televisivo. Che ha visto in lei non solo una bellissima ragazza ma anche una simpaticissima artista, anche preparata nel suo lavoro che svolge con passione. Insomma, un personaggio pubblico in grado di far perdere la testa ai suoi ammiratori. Cosa che le capita ancora oggi anche su Instagram, dove resta una protagonista assoluta.

Michelle Hunziker ama divertirsi ma le piace anche apparire e stupire. Nell’ultimo video che ha pubblicato su Instagram ha fatto tutto questo. Si è presentata con un nuovo look – una parrucca rossa che le sta tra l’altro benissimo – per emulare la protagonista della serie “The Queen’s Gambit (La regina degli scacchi) Beth Harmon interpretata da Anya Taylor-Joy. Un a gag simpatica che ha girato insieme all’amico Luca Oldani che all’inizio del video le dice: “Ma non è che ogni volta che vedi una serie devi andare in fissa”. La risposta piccata: “Zitto e gioca”. Luca fa scacco matto e Michelle si arrabbia “Ma fammene vincere almeno una” abbandonando il tavolo degli scacchi. Video che è stato molto apprezzato dai follower che hanno commentato con ironia la gag: “sei uno schianto anche con una parrucca rossa” ma anche “la più bella di tutte rimani tu”. Insomma, ennesimo successo per la conduttrice di “All Together Now” che è riuscita a strappare un sorriso anche in questo periodo non bellissimo per il nostro paese.