Barbara d’Urso abbraccia Francesco Oppini. I follower: “Ma cosa ci fanno insieme?”

Barbara d’Urso e Francesco Oppini insieme: i due in una foto che ha pubblicato su Instagram Alba Parietti. I follower rimasti senza parole

Una foto su Instagram pubblicata da Alba Parietti ha scatenato i follower. Il motivo? Un abbraccio tra il figlio Francesco Oppini e la conduttrice napoletana. La foto fa riferimento a qualche anno fa, ma mostra la forte amicizia tra le due conduttrici che hanno un bellissimo rapporto da anni. Le loro vite si sono intrecciate da sempre, ed adesso che Francesco Oppini è un concorrente del Grande Fratello Vip l’attenzione aumenta anche nei confronti di mamma Alba. Che non ha mai nascosto il forte amore per il figlio, prendendo le sue parti ovviamente anche in questa partecipazione al programma condotto da Alfonso Signorini. Anche se la conduttrice e showgirl torinese non risparmia critiche nei confronti di suo figlio quando commette qualche errore. Cosa che ha fatto anche di recente addirittura chiedendo la squalifica per una frase irriguardosa, anche se detta per scherzo, nei confronti delle donne.

Ma torniamo alla foto che ha stupito i follower di Instagram e che ha mostrato un affettuoso abbraccio di Barbara d’Urso ad un giovanissimo Francesco Oppini. La foto, pubblicata da mamma Alba Parietti, ha fatto il giro del web. Il commento della diretta interessata è stato diretto e semplice: “Li riconoscete ? Sono una donna di grande successo con un commerciante d’auto e commentatore sportivo ora 38 enne concorrente del Grande Fratello Vip”. Tanti i commenti alla foto che ha incuriosito i follower, che hanno mostrato interesse allo scatto anche con tantissimi like. Foto che anche questa volta abbiamo pubblicato sotto per scoprire i vostri commenti. Uno dei follower ha voluto esaltare lo scatto con la bellezza della conduttrice napoletana: “Ditemi quello che prende perché oggi è identica a trent’anni fa”. E voi, cosa ne pensate di questo scatto amarcord?