Belen Rodriguez ha scatenato i suoi follower di Instagram mostrandosi con una foto in intimo che ha messo in evidenza le sue curve bollenti

La showgirl è stata ancora una volta protagonista assoluta del web con uno scatto che ha messo in risalto le sue curve bollenti. Sempre al centro dell’attenzione del sui social ma anche nelle sue uscite televisive, fa spesso sognare i suoi ammiratori con foto e video bollenti che pubblica su Instagram. Al centro anche del gossip dalla fine della storia con Stefano De Martino, adesso sta vivendo una storia d’amore con Antonino Spinalbese da qualche settimana. Per la gioia dei suoi fan che finalmente la vedono felice, la bellezza argentina sembra aver finalmente trovato l’uomo giusto al suo fianco. Con tanti scatti che non passano inosservati, sembra davvero che i due abbiano trovato amore e stabilità. Staremo a vedere se veramente tra i due è veramente amore, intanto la showgirl si diletta a provocare i follower con degli scatti bollenti su Instagram che non passano inosservati.

Belen Rodriguez in questi giorni appare più bella che mai, anche grazie a quella che sembra essere una ritrovata stabilità sentimentale dovuta dalla relazione con Antonino Spinalbese. I due si sono mostrati in pubblico anche in questi giorni particolari, con l’emergenza Coronavirus che sta mettendo in ginocchio il nostro paese. Intanto la bellezza argentina continua a pubblicare tante foto su Instagram, alcune che hanno scatenato i suoi ammiratori. Cosa che è accaduto ad un post che ha messo in risalto le sue curve che non sono passate inosservate. Nello scatto che abbiamo pubblicato sotto in evidenza il suo lato b ma anche il lato a. Foto che ha escluso il volto e che ha avuto come didascalia “intimo”. Tantissimi i commenti dei follower che si sono scatenati alla vista dello scatto, e che hanno mostrato ancora una volta il loro interesse con una pioggia di like e di commenti. Che lasciamo anche a voi anche stavolta.