Romina Power ha postato ancora una foto della figlia Ylenia, questa volta in compagnia del fratello Tyrone. Scatto che ha commosso i follower

In questo mese di novembre la cantante ed ex moglie di Al Bano Carrisi è molto attiva sui social per un motivo particolare. Si tratta infatti del mese della nascita della figlia Ylenia, scomparsa nel mese di dicembre del 1993 a New Orleans negli Usa, e non più rivista dal gennaio del 1994. La storia di Ylenia è nota da anni, con tantissime voci che si sono rincorse nel tempo. E le speranze che ad oggi sono davvero poche per quel che riguarda un possibile ritrovamento. Solo la mamma con determinazione non smette le ricerche essendo convinta che la figlia sia viva e che si trovi sotto nome diverso a vivere la sua vita in incognito. Il motivo sarebbe, secondo sua madre, la paura di uscire allo scoperto dopo tanti anni di ricerche e clamore mediatico nei suoi confronti.

Romina Power continua a ricordare la figlia Ylenia nel mese di novembre, quello della sua nascita. Infatti il compleanno della ragazza (che oggi avrebbe quasi 50 anni) è il 29 novembre. In questi giorni la mamma ed ex di Al Bano non smette di pubblicare foto della figlia di anni fa. Tanti gli scatti ad oggi che ha voluto condividere con i suoi follower, e che hanno commosso il web, per l’amore di una madre che nemmeno a distanza di anni si arrende alla scomparsa di una figlia. Poche ore fa ha postato ancora una foto della figlia Ylenia insieme al fratello Tyrone. La didascalia alla foto – pubblicata sotto – è stata: “Un momento felice con Ylenia e mio fratello,Tyrone 💝”. Tanti i commenti dei follower che si sono emozionati ancora una volta alla vista dello scatto di Ylenia, questa volta insieme a mamma e zio. Proprio Tyrone, in una recente intervista ha confermato che il reale motivo della rottura tra la sorella ed Al Bano è stata proprio la scomparsa della figlia Ylenia. Con il dolore in primo piano ma anche alcuni screzi che non hanno trovato rimedi e soluzioni. E da quel momento sono cominciati i problemi tra i due.