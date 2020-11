Una foto nel loro ristorante americano a Beverly Hills ritrae Alessandro Del Piero felice insieme a moglie e figli nel pieno dei festeggiamenti: altro che crisi! Il brutto periodo passato nel 2018 con la moglie Sonia Amoruso sembra ormai acqua passata.

Festeggiamenti in grande per la famiglia Del Piero. Insieme al calciatore, presenti pochi amici intimi e la moglie Sonia Amoruso con i loro tre figli Tobias, di tredici anni, Dorotea, undici, e Sasha, dieci. Il party esclusivo è stato organizzato nel ristorante “n°10” dell’ex capitano della Juventus a Beverly Hills. La famiglia ormai da tempo si è trasferita a Los Angeles e la brutta crisi che nel 2018 aveva reso protagonisti della cronaca rosa i due coniugi sembra ormai ben lontana. Le fotografie che l’ex giocatore della Juve condivide sui social svelano i dettagli più privati della festa di compleanno e i fan lo sommergono di like e commentano simpaticamente: “Il fatto è che fa sempre 10“.

Del Piero e la crisi con la moglie Sonia

Erano circolate qualche tempo fa delle voci su una presunta crisi tra Alessandro Del Piero e la moglie Sonia Amoruso. A dar corda a queste voci era stato il silenzio sui social e il fatto che entrambi per un po’ di tempo non avessero pubblicato nessuna foto né Instagram stories che li ritraesse insieme.

I due si erano conosciuti a Torino vent’anni fa in un negozio di scarpe dove lei lavorava come commessa, e da lì era stato subito amore. Dopo un fidanzamento durato 5 anni, nel 2005 si erano sposati nel massimo della riservatezza, stando ben attenti a tenere i paparazzi lontano dalla intima cerimonia. Dalla loro storia d’amore sono nati poi i tre figli Tobias, Dorotea e Sasha. Tutta la famiglia negli anni ha sempre seguito Del Piero nei suoi spostamenti calcistici. Prima in Australia (a causa dell’arruolamento del campione nel Sydney, con il quale ha giocato dal 2012 al 2014), poi in India ed infine a Los Angeles.

I due coniugi nel 2018 hanno avuto a che fare con un periodo difficile pieno di litigi dovuto ad alcune incomprensioni, che è stato però superato ristabilendo l’armonia di coppia. Ma la presunta crisi del 2018 è ormai un brutto ricordo per la coppia che continua a vivere la propria storia d’amore all’insegna della serenità. Lo dimostrano ancora di più le fotografie dell’ormai 46enne ex calciatore durante i festeggiamenti del compleanno, nelle quali appare raggiante e felice in compagnia dei propri cari.