Franceska Pepe ha dichiarato su Instagram di essere andata molto vicina a uno scontro fisico con Matilde Brandi, ecco quello che è accaduto

Francesca Pepe o meglio Franceska con la k, qualche ora fa ha pubblicato delle storie sul suo profilo instagram in cui ha dichiarato che ieri sera, durante la puntata in prima serata del Gf Vip, avrebbe voluto avere un confronto fisico con Matilde Brandi.

Le due nonostante siano uscite dal gioco sono sempre al centro dell’attenzione durante il programma, entrambe conosciute per i loro forte carattere, non si risparmiano lanciandosi qualche frecciatina. Oggi la Pepe ha voluto sfogarsi con i suoi followers per l’atteggiamento avuto da Matilde Brandi durante la puntata di ieri mentre sedevano nel parterre degli eliminati.

Franceska contro la Brandi “non è una vera amica”

La Pepe racconta su Instagram che tutto è iniziato ieri sera nel momento in cui è intervenuta alzando la mano durante la puntata e si è accorta che la Brandi faceva strane facce, come per prenderla in giro e per far capire che il suo intervento era inopportuno, Franceska non ha gradito affatto il comportamento di Matilde perché la ballerina prima della puntata ha fatto l’amica nei suoi confronti offrendole anche da bere, per questo la reputa finta.

Francesca ha voluto chiarire questo fatto perché qualcuno sui social aveva notato un astio tra lei e Myriam Catania, tanto da dichiarare su twitter una rissa sfiorata tra le due, ma la modella ci teneva a spiegare che in realtà la rissa se ci fosse stata non sarebbe avvenuta con Myriam con cui non ha nessun problema ma con Matilde per il suo atteggiamento infantile.

Rissa sfiorata tra Franceka Pepe e Matilde Brandi

La modella conferma ciò che pensava della Brandi all’interno della casa cioè che si è rivelata come una persona “ipocrita, falsa e opportunista” e aggiunge che il suo comportamento è un giochetto di bassissimo livello, ”solo uno scemo potrebbe cadere in un tranello del genere” non capisce il perché poco prima la Brandi avesse fatto la bella faccia facendole anche dei complimenti dietro le quinte e poi ha iniziato a prenderla in giro davanti a tutti. La Pepe confessa di non dimenticare quello che è successo in passato e ricorda che mentre erano nella Casa del Gf Vip Matilde le aveva augurato che perdesse una gamba e aggiunge “fa tante carinerie ma appena potrebbe mi ammazzerebbe”.

La Pepe dichiara ai suoi followers “si è vero la rissa l’ho scampata ma con Matilde, le avrei strappato volentieri quella parrucchetta che si tiene in testa” Francesca aggiunge di non aver voluto parlarne durante la puntata di ieri per non darle visibilità ma che ora un confronto le sembrava opportuno.

Quindi alla fine per fortuna non c’è stata nessuna rissa, forse come dice Franceska è stata evitata da lei stessa per non dare importanza all’atteggiamento della Brandi.

Mat1lde Br4nd1 asfaltata da Franceska

Grazie amore mio non avevamo dubbi ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/6Guxt6G8Ak — FRANCESKA PEPE STAN (@FraKpepestan) November 10, 2020

Il web dopo queste dichiarazioni è esploso, appoggiando la beniamina Francesca con la K, che ormai è amatissima dal pubblico, ma al contrario gli utentu non hanno un’opinione positiva su Matilde Brandi e per questo viene aggredita sui social.

Secondo Franceska quindi la Brandi farebbe tanto l’amica ma poi alle spalle ne direbbe di tutti i colori, per scoprire la verità dobbiamo aspettare la versione di Matilde o vedere cosa succedere nella prossima puntata.

