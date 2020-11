GF Vip, Alba Pariettnella Casa: il confronto con Oppini, “Vorrei abbracciarti”

Grande commozione al Grande Fratello Vip nel confronto tra Francesco Oppini e la madre Alba Parietti durante la sua incursione nella casa: “Vorrei abbracciarti“.

Un incontro da lacrime agli occhi, quello avvenuto durante la puntata di ieri sera nella casa del Grande Fratello Vip tra Alba Parietti e il figlio Francesco Oppini. Il confronto non ha mancato di portare alla luce anche qualche rivelazione da parte di Francesco, che tra le altre cose ha ammesso: “Qua dentro mi è venuta voglia di diventare padre”

Come era trapelato già nella giornata di ieri da qualche indiscrezione, durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha fatto incursione nella casa più spiata d’Italia Alba Parietti. Da qualche tempo si trovava nell’occhio del ciclone a causa delle parole dette dal figlio davanti alle telecamere del Gf Vip, ma anche per i litigi avvenuti in televisione con l’ex marito Franco Oppini, padre di Francesco.

Nel corso della diretta la Parietti è riuscita ad avere un confronto con Tommaso Zorzi, che ha ringraziato, insieme ad Enock Barwuah ed Elisabetta Gregoraci. I tre hanno cercato di far ragionare Oppini sul legame che c’è con una madre. È anche merito loro se Oppini ha capito all’età di 38 anni – meglio tardi che mai – di avere delle questioni irrisolte con la madre da dover affrontare. Il rapporto tra Alba e il figlio è infatti un rapporto molto potente ed intenso, che li ha portati forse troppe volte anche a scontri ed a situazioni difficili, dalle quali Francesco ha sempre cercato di scappare invece che affrontarle a viso aperto.

L’incontro tra Alba e il figlio

Un momento molto toccante quello del confronto tra madre e figlio che, anche se non si possono abbracciare, si scambiano a distanza sguardi colmi d’affetto. “Ti rendi conto che vorrei venire ad abbracciarti?”, sono le parole che Oppini rivolge alla madre. Alba risponde con un sorriso e con la rassicurazione di una lunga, lunghissima chiacchierata non appena lui sarà uscito dalla casa.

Francesco in lacrime

Ha stupito molto anche la dichiarazione di Oppini in chiusura: “Qua dentro mi è venuta voglia di diventare padre“, ammette il concorrente. Secondo Francesco, infatti, la sua Cristina sarebbe la persona ideale con cui costruirsi un futuro. Una donna molto paziente, che ha superato il momento di shock iniziale dopo aver saputo dello scambio di baci tra il compagno e Tommaso Zorzi, a proposito della quale Francesco ha chiesto notizie alla madre. “Se baci Tommaso non devi dare spiegazioni“, ha risposto la Parietti, aggiungendo che Cristina adesso si è tranquillizzata e sta bene. E Francesco scoppia in lacrime.

Si chiude il confronto con l’intervento di Alfonso Signorini, che rimprovera a Oppini: “Il tempo non torna più“, aggiungendo di far tesoro delle parole pronunciate dalla madre. Si conclude così in bellezza la puntata, aggiungendo anche la gioia per la scampata eliminazione. E Tommaso corre da Francesco per festeggiare abbracciandolo.

