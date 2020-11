GF Vip, le lacrime di Rosalinda Cannavò e lo sfogo con Francesco Oppini

Rosalinda Cannavò ha confessato il suo turbamento dopo che il suo fidanzato non ha reagito bene allo scambio di coccole con Dayane Mello

Questa edizione del Grande Fratello Vip, la quinta, sta davvero scombussolando tutto gli equilibri. Tra coming out, outing mancati, effusioni, storie di amore nate mezze morte, affetti inesplorati, e covid, le emozioni sono tantissime all’interno della casa più spiata dagli italiani. Questa volta è Rosalinda Cannavò a confessare il suo turbamento, dopo che il suo fidanzato non ha reagito proprio bene allo scambio di coccole che lei ha avuto con la modella brasiliana Dayane Mello. Saranno le carenze, comprensibili, della ‘chiusa’? Chissà. Ma niente sembra sopravvivere al terremoto della casa di Cinecittà. E ora la Cannavò apre il suo cuore a Francesco Oppini, altro concorrente che è stato molto preso di mira ultimamente. E per lo più per una forse troppo ambigua relazione con Tommaso Zorzi. L’influencer si sarebbe preso una cotta per il figlio di Alba Parietti, il quale però non si sarebbe comportato molto bene. E così Oppini potrebbe essere un buon orecchio per l’attrice, che gli confida come sia assalita dai dubbi rispetto alla sua relazione. L’attrice siciliana, nel corso della presente edizione, è diventata molto amica di Dayane Mello, fino al punto che tra le due sembra sia scoppiata una passioncella. Il rapporto di amicizia non può essere più chiamato tale, ma assunto delle tinte bollenti.

Ora però sono in tanti a scagliarsi contro la Mello, accusata di usare la Cannavò non tanto per passione, ma per restare sempre al centro delle attenzioni. Le due si sono chiarite dopo una discussione, ma ora la Cannavò è preoccupata. Ha pianto e a Oppini ha confessato le sue paure per la reazione di Giuliano, il suo fidanzato. L’attrice sente la pressione del distacco dal suo amore, anche perché Giuliano a quanto pare non la supporta abbastanza quando non condivide le sue attitudini. Forse è il momento per Rosalinda di finire questo rapporto? Lo sapremo a breve.