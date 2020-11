Elisabetta Canalis, curve da capogiro: in intimo è uno spettacolo per i follower

Elisabetta Canalis ha scatenato Instagram con uno scatto in intimo che ha fatto il giro del web ed ha raccolto migliaia di consensi

Una foto in intimo della showgirl ha infiammato i follower di Instagram, che si sono scatenati ancora una volta alla visione del suo fisico perfetto. Curve bollenti in primo piano, che si intravedono dalla vestaglia che mostra l’intimo scuro. Un post che ha ricevuto un numero impressionante di like e di commenti in pochissimi minuti dalla pubblicazione. Questi numeri importanti per l’ex Velina di Striscia confermano l’estrema popolarità che è riuscita a mantenere negli anni la bellezza sarda. Che anche dagli Usa riesce a far perdere la testa ai suoi ammiratori. Ormai da tempo insieme alla famiglia vive a Los Angeles, e anche se il periodo non è dei migliori nemmeno in terra americana a causa dell’emergenza Coronavirus, la showgirl riesce comunque a tenere alta l’attenzione dei follower grazie ai post che pubblica su Instagram.

Elisabetta Canalis si è presentata con un nuovo scatto che ha evidenziato la sua straordinaria forma fisica e delle curve da capogiro che hanno reso rovente l’atmosfera. I follower non hanno resistito nemmeno stavolta nel commentare la foto lasciando anche un like di approvazione. Nella vestaglia verde, slacciata quanto basta, la showgirl ha dato l’ennesima dimostrazione della sua bellezza e sensualità, con il post che in pochi minuti ha fatto il giro del web. Tantissimi i commenti di follower che si sono detti pazzi di lei, e che continuano a ritenere tra le bellezze più popolari del web. Nonostante sia ormai lontana la sua ultima presenza in televisione, il ricordo dei fan è vivo, anche perché per i nostalgici possono seguirla su Instagram, con la diretta interessata che non smette di dare sue notizie con foto e con video – anche di allenamenti bollenti – che si mostrano successi in ripetizione ed in sequenza.