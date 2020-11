Vediamo insieme la trasformazione fatta da Alessandra Amoroso, dalla sua vittoria ad Amici, ad oggi, si stenta quasi a riconoscerla.

Lei è una bravissima cantante, ed una bellissima donna, che è uscita dal talent Amici di Maria De Filippi, stiamo parlando di Alessandra Amoroso.

Vediamo insieme la sua trasformazione nel corso degli anni.

Alessandra Amoroso: l’incredibile trasformazione dalla vittoria di Amici ad oggi

Tutti noi, se abbiamo seguito un po’ il programma di talent condotto da Maria De Filippi, ovvero Amici, ricorda la bravissima e bellissima Alessandra Amoroso.

Quando ha iniziato il suo percorso aveva solamente 23 anni, ed ovviamente era molto diversa da come la vediamo oggi.

Alessandra Amoroso ha conquistato piano pino il cuore di tutto noi, e grazie ai numerosi successi è diventata sempre più famosa ed ha calcato prestigiosi palcoscenici grazie alla sua voce.

Solamente una cosa è cambiata con il passare degli anni, ovvero è avvenuta una bellissima trasformazione fisica che ha lasciato tutti senza parole.

Quando si è fatta conoscere al grande pubblico, per la prima volta, calcando il palco di Amici, aveva i capelli corti e rasati su di un lato, ed era abbastanza timida.

Con il passare degli anni, ha perso anche qualche chilo che aveva in eccesso, e la sua bellezza è sbocciata come una bellissima rosa.

Alesandra, negli anni ha cambiato mille acconciature, fino ad arrivare al taglio cortissimi con la frangetta degli ultimi tempi, che abbinato ai suoi bellissimi outfit crea un insieme davvero incantevole.

La sua simpatia ed il suo sorriso contagioso, però, con il passare degli anni non si è mai modificato, e forse è parte anche del suo successo.

E voi ricordavate Alessandra Amoroso ai suoi esordi? Come la preferite oggi oppure in quale dei suoi mille cambi di look?