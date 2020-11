Vediamo insieme che cosa ha dichiarato il giudice di Ballando con le stelle, Guillermo Mariotto, sul programma, svelando un retroscena.

Lui è uno dei giudici del programma super amato e seguito del sabato sera, stiamo parlando di Ballando con le stelle.

Guillermo Mariotto, ha deciso di fare una rivelazione particolare, ma vediamo meglio insieme di che cosa si tratta.

Ballando con le stelle: Guillermo Mariotto svela un retroscena sul programma

Uno dei giudici di Ballando con le stelle, più particolare e che non ha alcun problema a dire tutto quello che pensa, stiamo parlando di Guillermo Mariotto.

In una recente intervista al giornale Ora, ha rivelato un particolare del programma nei momenti proprio iniziali, e le sue parole sono state le seguenti:

“All’inizio c’è il panico totale, l’ansia da prestazione. Poi i concorrenti iniziano a prendere confidenza e si lasciano andare. A questa segue la fase che io chiamo “sindrome di Fred Astaire e Ginger Rogers…”

Per Guillermo questa fase è la più divertente, perché i concorrenti sono convinti di saper ballare, anche quando magari non è proprio così.

E come ultimo passaggio, ovviamente c’è la grandissima voglia di vincere il programma e dimostrare di avercela fatta, anche magari in una disciplina che prima non avevano mai pensato di fare, ovvero il ballo.

Sicuramente i giudizi particolari, e molto diretti, che lancia tutti i sabati Guillermo lasciano spesso senza parole, ma come lui stesso ha dichiarato, sempre durante questa intervista, non ha problemi a chiedere scusa, se riconosce di aver sbagliato.

E voi cosa ne pensate di Guillermo Mariotto come giudice del programma Ballando con le stelle? Vi piace oppure no?