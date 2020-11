Gordon Ramsay, famoso chef scozzese, sorprende i fan in un’inedita versione. In occasione del suo compleanno e quella della figlia Tilly, che ricorrono lo stesso giorno, il giudice di Masterchef si è cimentato in un balletto che in pochi minuti ha fatto impazzire il web.

Un balletto padre figlia sulle note di una delle hit del momento di Tik Tok è il regalo che Gordon Ramsay ha voluto fare alla figlia diciannovenne, Tilly. Un’inedita e dolce veste per Ramsey celebre per essere il giudice più inflessibile di Masterchef America e il severissimo Chef del reality Hell’s Kitchen. Con 30 ristoranti aperti in tutto il mondo e 15 stelle Michelin ricevute nel corso della sua carriera, Ramsey è uno tra gli chef e imprenditori più famosi e apprezzati al mondo. Una personalità forte e decisa che però conserva un animo ironico e dolce, almeno nei confronti dei suoi 5 figli.

Nella clip, Tilly entra per prima nell’inquadratura mentre muove il dito verso la telecamera al ritmo del brano, Potential Break Up Song di Aly & AJ. Gordon copia con entusiasmo i gesti della figlia diciannovenne, poi si voltano a guardarsi agitando le dita, in un momento di divertimento e complicità. L’adolescente ha sottotitolato il video: “Un compleanno Tiktok da noi 🤣🤣”.

Entrambe le star hanno condiviso il video sulla loro pagina Instagram e Gordon ha postato anche un tenero scatto con la figlia accompagnato da una dolce dedica per la diociannovenne: “Condividere il compleanno con questa bella giovane ragazza, non c’è niente di meglio come papà, buon stupendo compleanno, continua a lavorare sodo e ad essere rispettosa verso tutti, tanto amore dal tuo papà xxxx “. Oltre a Tilly Gordon, ha altri 4 figli, Megan di 22 anni, i gemelli Holly e Jack di 20 anni e Oscar di 19 mesi.

