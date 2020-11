Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro non hanno mai nascosto la volontà di creare una famiglia insieme e dopo 9 mesi d’amore il 29enne sembra aver presto la fatidica decisione regalando a Clizia un anello con diamante.

I due si sono conosciuti all’interno della casa più spiata d’Italia, al Grande Fratello Vip. Una relazione nata sotto lo sguardo attento delle telecamere del GF Vip, di cui sono stati concorrenti insieme nel corso della quarta edizione, e diventata sempre più profonda e forte nel corso dei mesi successivi.

Recentemente sono stati ospiti da Silvia Toffannin a Verissimo, per la loro prima intervista di coppia, entrambi sono apparsi convinti e innamorati e hanno fatto dichiarazioni importanti sul futuro. Ciavarro ha affermato che la Incorvaia è la donna della sua vita e di voler costruire con lei una famiglia. Lei, invece, ha parlato del “per sempre” spiegando che Ciavarro è la persona giusta con la quale vorrebbe passare tutta la sua vita.

Dopo nove mesi sembra che il momento sia arrivato: Paolo Ciavarro ha regalato a Clizia Incorvaia un meraviglioso anello fatto appositamente per lei. Lei lo ha indossato sull’anulare della mano sinistra e come didascalia ha scritto: “È una promessa”; la risposta annessa di Paolo “Mantenuta”. I fan a questo punto attendono con gioia il passo successivo, il matrimonio.

In effetti i due ragazzi non hanno mai fatto mistero che vorrebbero presto convolare a nozze, ma una serie di impedimenti compromettono la realizzazione di questo sogno. La Incorvaia infatti deve prima risolvere alcuni aspetti della sua vita, legate al suo precedente matrimonio con Francesco Sarcina, in quanto i due legalmente risultano ancora sposati. Bisognerebbe quindi iniziare con le pratiche del divorzio. In una recente intervista doppia, in compagnia di Eleonora Giorgi, Clizia affermò che il matrimonio era ancora un pensiero lontano, in quanto: “Manca l’anello. Manca tutto”. Ora che l’anello è stato messo al dito, sembra quindi che il progetto del matrimonio si possa avvicinare sempre di più.