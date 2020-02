Clizia Incorvaia: chi è, età, curiosità dell’influencer siciliana

Clizia Incorvaia: tutte le informazioni sull’influencer siciliana ex moglie del leader delle Vibrazioni Francesco Sarcina.

Clizia Incorvaia è nata a Pordenone, sotto il segno della Bilancia, il 10 ottobre 1986, e dopo il diploma classico si è laureata in Scienze della Comunicazione alla Cattolica di Milano. E’ diventata una famosa modella e influencer, partecipando anche a diversi spot pubblicitari.

Clizia Incorvaia: chi è

Clizia è diventata famosa attorno al 2015, anche se da tempo lavorava nel mondo della comunicazione. Nello stesso anno si è sposata con il leader delle Vibrazioni Francesco Sarcina, da cui ha avuto la figlia Nina di 4 anni. Successivamente i due hanno partecipato al reality Pechino Express nel 2016. Ha preso poi parte anche a diversi programmi come Markette e Chiambretti Night. Nel 2020, poi, arriva l’occasione mediatica e professionale diventando una delle concorrenti del Grande Fratello VIP, programma condotto da Alfonso Signorini.

Clizia Incorvaia: vita privata

Clizia è stata sposata fino al 2018 con Francesco Sarcina, da cui ha avuto una bambina, Nina, nel 2015, anno in cui si sono sposati. La concorrente del Gf Vip 4 ha conosciuto il cantante nel 2011, ma hanno cominciato a frequentarsi dopo che lei ha chiuso una precedente relazione. La Incorvaia e Sarcina sono andati subito a vivere insieme e poi appunto nello stesso anno si sono sposati e sono diventati genitori.

La loro storia è finita nel 2018, per poi tornare insieme nel 2019 ma poi l’addio definitivo ha creato un grande clamore mediatico: Clizia infatti sarebbe al centro di un presunto triangolo amoroso, visto che secondo Sarcina lei lo ha tradito con il suo migliore amico (e testimone di nozze) Riccardo Scamarcio, secondo la Incorvaia ci sarebbe stato un semplice bacio dopo la rottura con il marito.

E proprio per lasciarsi tutto alle spalle, la Incorvaia ha deciso di varcare la porta rossa. “Sarò ingenua, ma voglio che il Grande Fratello Vip sia un’occasione per farmi conoscere per come sono davvero. Sono stata etichettata come una poco di buono e ho dovuto fare i conti con una società ancora fortemente maschilista. Scamarcio mi ha additata come una strega, neppure fossimo nel Medioevo” prima di entrare nella Casa. Proprio qui sta vivendo un flirt con Paolo Ciavarro, figlio di Massimo ed Eleonora Giorgi.

La completezza dell'Informazione è nell'interesse di tutti. Per questo ti chiediamo di suggerire integrazioni o modifiche e di segnalare eventuali inesattezze o errori in questo o in altri articoli di Leggilo.Org scrivendoci al seguente indirizzo: [email protected]

Se hai idee diverse dalle nostre puoi contribuire ai contenuti di questa pagina scrivendo per 'ControLeggilo' una rubrica dedicata alle tue opinioni. I contributi migliori saranno pubblicati. Scrivici al seguente indirizzo: [email protected]