Paolo Ciavarro: chi è, età, carriera, vita privata

Paolo Ciavarro: tutte le informazioni sul concorrente del Grande Fratello Vip al centro del gossip per il bacio con Clizia Incorvaia.

Paolo Ciavarro è figlio d’arte: è infatti figlio di Massimo Ciavarro e Eleonora Giorgi. E’ nato a Roma il 22 ottobre 1991, quindi ha 28 anni. Attualmente è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip e sta facendo parlare di sé per per il bacio dato all’influencer Clizia Incorvaia. Ecco a voi qualche informazione in più.

Paolo Ciavarro: chi è

Paolo ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 2013 partecipando al reality Pechino Express assieme al padre: la coppia arriva fino all’ottava puntata riscontrando il favore del pubblico. Successivamente entra nel cast di Forum, mentre nel 2017 entra a far parte della squadra di Maria De Filippi presentando assieme a Marcello Sacchetta e a Stefano De Martino il day time della trasmissione. Paolo ha condotto per un altro anno la striscia quotidiana per poi lasciarla ed entrare nella Casa del Gf.

Qualche curiosità: è laureato in Economics and Business all’Università LUISS di Roma e prima di intraprendere la carriera televisiva ha lavorato in un centro elaborazione dati.

Visualizza questo post su Instagram Entusiasmo pre work out…🏋🏼‍♂️ #motivation Un post condiviso da Paolo Ciavarro (@paolociavarro) in data: 10 Dic 2019 alle ore 11:44 PST

Ha una grande passione: il calcio, che ha praticato anche a livello agonistico, giocando diverso tempo nelle giovanili della Roma. La sua carriera non è proseguita dopo un provino andato male per il Manchester City.

Visualizza questo post su Instagram Mà ❤️ @eleonoragiorgiofficial Un post condiviso da Paolo Ciavarro (@paolociavarro) in data: 11 Nov 2019 alle ore 2:23 PST

Attualmente risulta single, ma è stato fidanzato diverso tempo con Alicia Bosco.

La completezza dell'Informazione è nell'interesse di tutti. Per questo ti chiediamo di suggerire integrazioni o modifiche e di segnalare eventuali inesattezze o errori in questo o in altri articoli di Leggilo.Org scrivendoci al seguente indirizzo: [email protected]

Se hai idee diverse dalle nostre puoi contribuire ai contenuti di questa pagina scrivendo per 'ControLeggilo' una rubrica dedicata alle tue opinioni. I contributi migliori saranno pubblicati. Scrivici al seguente indirizzo: [email protected]