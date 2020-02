Grande Fratello Vip: anticipazioni e ospiti della puntata di lunedì 10 febbraio 2020

Grande Fratello Vip: tutte le anticipazioni sulla nuova puntata di lunedì 10 febbraio in attesa di nuovi colpi di scena ed eliminazioni.

Nuovo appuntamento settimanale con il Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini assieme a Pupo e Wanda Nara. Come è andata la scorsa settimana? Vediamo i dati di ascolto provenienti dal sito davidemaggio.it: su Rai1 La Guerra è Finita ha conquistato 4.071.000 spettatori pari al 18% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 3.282.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su Rai2 9-1-1 ha interessato 1.297.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 A Quiet Place – Un Posto tranquillo ha catturato l’attenzione di 898.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 PresaDiretta ha raccolto davanti al video 1.446.000 spettatori pari ad uno share del 5.9%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 962.000 spettatori con il 5% di share. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 608.000 spettatori con uno share del 2.8%. Su TV8 Rocky IV ha segnato il 2.9%

Grande Fratello Vip: anticipazioni

Questa sera ci assisterà al probabile confronto tra Antonella Elia e il suo fidanzato Pietro Delle Piane, che l’avrebbe tradita. Nel corso della settimana la Elia è tornata sull’argomento: “Mi sono goduta a pieno questo letto gigante con tutti questi cuscini. Bellissimo dormire da sola, ma il tarlo c’è. […] Bravo Pietro a farsi far le foto. Comunque sia andata complimenti. Non voglio dire che sia successo qualcosa, però non capisco perché l’ha rivista proprio mentre sono chiusa qui dentro. Voglio proprio vedere cosa mi racconterà quando ci rivedremo”, ha detto la Elia.

Altro tema sul piatto è l’attacco di Miriana Trevisan a Serena Enardu: l’ex moglie di Pago infatti si direbbe delusa dell’ingresso dalla Enardu nella Casa, così come non avrebbe gradito Nicola, il figlio di 10 anni della coppia, che non avrebbe gradito il ritorno di fiamma del padre con Serena. Cosa succederà

Spazio poi al momento romantico accaduto in settimana, ovvero il bacio tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Quest’ultimo però sembrerebbe già pentito del gesto. Cosa succederà?

